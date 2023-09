Redactie

Dinsdag 26 september 2023 12:19

Kopstukken van verschillende Formule 1-teams hebben hun zorgen uitgesproken over de lage temperaturen tijdens het raceweekend in Las Vegas. Zij verwachten problemen met het op temperatuur krijgen van de banden.

Het Formule 1-circus trekt dit seizoen voor het eerst naar de Mojavewoestijn in Nevada, waar in het weekend van zondag 19 november de Grand Prix van Las Vegas wordt verreden. Daarmee doet de sport maar liefst drie keer de Verenigde Staten aan in één seizoen. Maar waar de races in Miami en Texas vaak gebukt gaan onder bloedhete omstandigheden, maken een aantal teams zich omtrent Las Vegas juist zorgen over de lage temperaturen.

Lage temperaturen

In deze periode neemt de temperatuur in Las Vegas in de nacht af tot tien graden Celsius, met uitschieters tot vijf graden Celsius. Vanwege het tijdsverschil met bijvoorbeeld Europa worden de sessies echter allemaal in de avond verreden. Zo begint de race lokale tijd om 22:00 uur, en de kwalificatie op zaterdag zelfs om 00:00 uur. Met een rode vlag op zondag kan het dus al snel na middernacht worden voordat de Grand Prix wordt afgevlagd, en dat brengt kopzorgen met zich mee.

Banden op temperatuur krijgen

"Het hangt ervan af hoe koud het precies zal zijn", wordt trackside engineering directer bij Mercedes Andrew Shovlin geciteerd door Motorsport.com. "Als het onder de tien graden komt, zijn dat temperaturen waarmee we normaal in de winter testen. Het is dan heel lastig om de banden te laten werken, of ze gaan grainen en dergelijke. Soms moet je gewoon wachten tot ze wat opgewarmd zijn. Het wordt dus interessant in de kwalificatie en de race." Ook Ayao Komatsu van Haas en Jonathan Eddolls van AlphaTauri delen deze zorgen.