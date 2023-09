Lammers: "Pérez toe aan zijn pensioen", Ecclestone vindt Verstappen beste coureur ooit | GPFans Recap

Brian Van Hinthum

Maandag 25 september 2023 22:08

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De dag na de Grand Prix van Japan valt er natuurlijk genoeg na te bespreken over de race waarin Red Bull Racing het constructeurskampioenschap binnen wist te halen. Er wordt echter onder meer nagepraat over de matige prestaties van Sergio Pérez, die een dramatische middag beleefde op het circuit van Suzuka. Zo zegt Jan Lammers bijvoorbeeld dat de Mexicaan toe is aan zijn pensioen. Bernie Ecclestone, voormalig eigenaar van de Formule 1, liet daarnaast weten dat Max Verstappen volgens hem de beste coureur ooit is.

Artikel gaat verder onder video

Lammers: 'Pérez is toe aan pensioen, Red Bull is aan het voorsorteren om Lawson in die auto te zetten'

Jan Lammers vermoedt dat Red Bull Racing momenteel aan het voorsorteren is om Liam Lawson in de nabije toekomst het stoeltje naast Max Verstappen te geven. Volgens de voormalig Formule 1-coureur moge het namelijk duidelijk zijn dat Sergio Pérez toe is aan pensioen. "Maar ik denk dat er iets heel anders aan de hand is. Lawson doet het zó goed, als Pérez zelf niet zou besluiten om - want hoe leuk is dit voor Pérez? - Ik denk dat hij echt aan zijn pensioen toe is." Meer lezen? Klik hier!

Hill ziet gefrustreerde Hamilton in Japan: "Hij heeft zijn werk gedaan afgelopen weekend"

Max Verstappen uitdagen zat er afgelopen weekend tijdens de Formule 1 Grand Prix van Japan niet in voor Lewis Hamilton en Mercedes. De Brit eindigde vijfde, terwijl teamgenoot George Russell als zevende over de streep kwam. Damon Hill ziet dat Hamilton momenteel gefrustreerd overkomt, iets wat volgens Hill het team totaal niet helpt. Meer lezen? Klik hier!

Ecclestone noemt beste coureur ooit: "Vroeger zou ik Prost zeggen, nu zeg ik Verstappen"

Bernie Ecclestone weet het zeker: Max Verstappen is de beste Formule 1-coureur ooit. De voormalig eigenaar van de sport legt uit wat in zijn ogen het grote verschil met die andere grootheid is: Lewis Hamilton. "Max is de beste coureur ooit, daar is geen twijfel over mogelijk. Vroeger zou ik Alain Prost hebben gezegd, nu zeg ik Max." Meer lezen? Klik hier!

Red Bull ging met FIA in conclaaf wegens 'strategie om Verstappen prioriteit te geven'

Sergio Pérez en Red Bull Racing baarden tijdens de Grand Prix van Japan opzien door rondenlang na het uitvallen van de Mexicaan opnieuw naar buiten te rijden. Later bleek dat dit was om een straf in Qatar te ontlopen. Helmut Marko doet nu uit de doeken dat dit een resultaat van onderhandelingen met de FIA was. Meer lezen? Klik hier!

Shovlin oneens met kritiek Hamilton: "Probeerden Lewis juist te beschermen"

Lewis Hamilton liet zich na afloop van de Grand Prix van Japan kritisch uit over het strijdplan van Mercedes. Trackside engineering director Andrew Shovlin legt uit dat de strategie er juist op bedacht was om te voorkomen dat de Brit een positie zou verliezen. "Misschien had het beter uit kunnen pakken, maar feit is dat we Lewis probeerden te beschermen tegen het verliezen van een positie, omdat hij degene was die de meeste kans maakte om voor Carlos te finishen." Meer lezen? Klik hier!