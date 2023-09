Jan Bolscher

Maandag 25 september 2023 14:28

Lewis Hamilton liet zich na afloop van de Grand Prix van Japan kritisch uit over het strijdplan van Mercedes. Trackside engineering director Andrew Shovlin legt uit dat de strategie er juist op bedacht was om te voorkomen dat de Brit een positie zou verliezen.

In het laatste deel van de race op Suzuka reed George Russell op de vijfde plaats, met Hamilton in zijn kielzog op P6. Russell waagde de gok door voor een één-stopper te gaan, terwijl zijn teammaat twee keer naar binnen was geweest. Hamilton had hierdoor een aanzienlijk betere snelheid toen hij achter zijn jongere landgenoot aansloot, maar in eerste instantie bleef een verzoek vanuit Mercedes aan Russell om zijn collega langszij te laten uit. Carlos Sainz kwam in de Ferrari echter in hoog tempo dichter bij, waarna Russell alsnog het bevel vanaf de pitmuur kreeg om Hamilton voorbij te laten gaan.

Artikel gaat verder onder video

Tactiek Mercedes

Hamilton wilde op zijn beurt vervolgens zo snel mogelijk een gat naar Russell en Sainz slaan, maar er werd hem gevraagd om Russell binnen DRS-afstand achter zich te houden, zodat hij zich beter zou kunnen verdedigen tegenover de Spanjaard. Zonder succes. Sainz nam Russell vrijwel direct te grazen en reed ineens vlak achter Hamilton. "Ik denk dat dat absoluut geen goed idee was", vertelde Hamilton na afloop over de strategie van Mercedes. "Toen ze het aan mij vroegen wist ik dat ze het bedacht hadden aan de hand van Singapore [waar Sainz deze tactiek in een iets andere vorm zelf toepaste] en het sloeg nergens op."

Tekst en uitleg

Shovlin houdt er een andere kijk op na: "Toen we besloten om ze om te laten wisselen, was dat vooral omdat we zagen hoe snel Carlos Sainz dichter bij kwam en omdat Lewis gevaar zou kunnen lopen omdat hij op oudere banden reed", wordt hij geciteerd door Autosport.com. "Misschien had het beter uit kunnen pakken, maar feit is dat we Lewis probeerden te beschermen tegen het verliezen van een positie, omdat hij degene was die de meeste kans maakte om voor Carlos te finishen."