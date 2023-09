Jan Bolscher

25 september 2023

Bernie Ecclestone weet het zeker: Max Verstappen is de beste Formule 1-coureur ooit. De voormalig eigenaar van de sport legt uit wat in zijn ogen het grote verschil met die andere grootheid is: Lewis Hamilton.

Verstappen is hard op weg zijn derde achtereenvolgende wereldkampioenschap Formule 1 op rij uit het vuur te slepen. De Nederlander hoeft enkel nog ergens in de resterende zes raceweekenden ergens drie WK-punten vandaan te sprokkelen om de strijd definitief te beslissen. Ondertussen verbreekt hij record na record. In Monza ging hij er nog met zijn tiende overwinning op rij in de koningsklasse van door, iets wat sinds de oprichting van het wereldkampioenschap in 1950 niet eerder was gedaan. Dat Verstappen tot de grotere namen die ooit voet in de paddock hebben gezet behoort moge inmiddels dan ook duidelijk zijn, maar de eeuwige discussie blijft - ook vanwege zijn nog altijd jonge leeftijd van 25 jaar - waar hij staat in het lijstje met All-time greatest.

Verstappen beste coureur ooit

Wat betreft Ecclestone is het een klare zaak: "Max is de beste coureur ooit, daar is geen twijfel over mogelijk", vertelt de voormalig eigenaar van de Formule 1 tegenover Daily Mail. "Vroeger zou ik Alain Prost hebben gezegd, nu zeg ik Max. Hij is de beste en de slimste als het gaat om het maximale uit de auto halen. Op mijn lijstje staat hij boven Lewis Hamilton, wat ook een supertalent is."

Bernie Ecclestone

Verschil met Hamilton

De 92-jarige Brit legt uit waarom Verstappen en Hamilton volgens hem zo van elkaar verschillen: "Lewis begrijpt de mensen en weet het beste uit de mensen te halen, terwijl Max het beste uit de auto weet te halen. Lewis is compleet anders dan Max. Lewis kan overstappen naar een andere wereld als hij stopt met racen, naar het entertainment of zoiets. Voor Max is dat niet aan de orde."