Jan Bolscher

Maandag 25 september 2023 10:59

Jan Lammers vermoedt dat Red Bull Racing momenteel aan het voorsorteren is om Liam Lawson in de nabije toekomst het stoeltje naast Max Verstappen te geven. Volgens de voormalig Formule 1-coureur moge het namelijk duidelijk zijn dat Sergio Pérez toe is aan pensioen.

Pérez begon sterk aan het huidige Formule 1-seizoen met twee overwinningen in de eerste vier races, maar kende vanaf het raceweekend in Miami een zeer matige reeks waardoor hij in het kampioenschap op grote achterstand van Verstappen kwam te staan. Na de zomerstop leek hij zijn vorm hervonden te hebben, maar in Japan kende de coureur uit Guadalajara opnieuw een draak van een weekend. Al in de eerste vijftien ronden van de race maakte hij contact met Lewis Hamilton en Carlos Sainz, moest hij twee keer naar binnen voor een nieuwe voorvleugel, tikte hij Kevin Magnussen in de rondte en liep hij tegen twee tijdstraffen van vijf seconden aan, om uiteindelijk een DNF achter zijn naam te krijgen. Dit terwijl Verstappen niet voor het eerst dit seizoen op zeer dominante wijzen naar de overwinning reed.

Kapitaalvernietiging

Ondertussen beschikt Red Bull met Yuki Tsunoda, Daniel Ricciardo en Liam Lawson over een drietal goede coureurs. Het contract van Pérez loopt eind 2024 af, en na zijn dramatische zondag in Japan is de toekomst van de Mexicaan opnieuw onderwerp van gesprek: "Als je simpel gezegd ziet wat Max met die auto doet - we hebben het steeds over geweldige auto, rocket ship en dat soort dingen... Het enige verschil tussen Max en Pérez is de rijder. Als je dan ziet wat Pérez doet met die mooie auto, datzelfde rocket ship: dat is bijna kapitaalvernietiging", vertelt Lammers in de nabeschouwing op de race bij de NOS.

Liam Lawson

Stoelendans binnen Red Bull aanstaande?

Hij vervolgt: "Om nog even terug te komen op het nieuws van onlangs dat Ricciardo volgend seizoen terugkomt bij AlphaTauri: iedereen reageerde verbaasd omdat Liam Lawson het zo goed doet. Ik denk dat wat er eigenlijk aan de hand is contractueel zal zijn, maar in feite hebben ze denk ik gezegd... Ricciardo gaat gewoon terugkomen. Maar bij Red Bull heb je altijd prestatieclausules. Ik denk dat ze Ricciardo daar gewoon laten rijden, en als hij niet snel genoeg is kunnen ze Lawson er altijd nog inzetten."

"Maar ik denk dat er iets heel anders aan de hand is. Lawson doet het zó goed, als Pérez zelf niet zou besluiten om - want hoe leuk is dit voor Pérez? - Ik denk dat hij echt aan zijn pensioen toe is. Wat hier gebeurt is denk ik echt een totaal gebrek aan gedrevenheid, motivatie en scherpte. Het komt ergens vandaan. Dit is Pérez niet, hij kan veel beter. Ik denk dat Red Bull aan het voorsorteren is om Lawson meteen in die stoel [naast Verstappen] te zetten."