Lars Leeftink

Maandag 25 september 2023 13:59 - Laatste update: 14:00

Max Verstappen uitdagen zat er afgelopen weekend tijdens de Formule 1 Grand Prix van Japan niet in voor Lewis Hamilton en Mercedes. De Brit eindigde vijfde, terwijl teamgenoot George Russell als zevende over de streep kwam. Damon Hill ziet dat Hamilton momenteel gefrustreerd overkomt, iets wat volgens Hill het team totaal niet helpt.

Bij Sky Sports bespreekt Hill, voormalig wereldkampioen in F1, het weekend van Hamilton. Volgens de Brit kon je aan alles merken dat Hamilton niet tevreden was over de W14. "Hij riep het hele weekend dat de auto op het scherpst van de snede staat, dat hij doodop is en dat rijden in die auto echt geen pretje is. Hij heeft echt alles gegeven. Wat had hij nog meer kunnen doen? Achter George [Russell] blijven rijden, die nota bene een set banden had die al onderworpen werden aan heftige slijtage? Hij heeft zijn werk gedaan dit weekend, beter had hij het niet kunnen doen."

Hamilton wil het maximale

Hill weet echter ook dat Hamilton altijd het beste uit zijn team, zichzelf en de auto probeert te halen. "Hij is en blijft een coureur en wil het best haalbare resultaat neerzetten. Coureurs hebben hun teams natuurlijk nodig, maar uiteindelijk zijn zijn ideeën niet meer dan een instinct en is hij niet meer dan een coureur. Hamilton heeft uiteraard het recht om gefrustreerd te zijn. Van alle betrokkenen was hij degene die het team over moest halen het concept van de zeropods los te laten!"

Hamilton geen ontwerper

Toch hoopt Hill dat Hamilton het vooral intern zal houden als het aankomt op kritiek op zijn team. "Het feit dat hij daar zo over door moest drukken en er haast voor moest stampvoeten was onnodig. Uiteindelijk kwam de verandering er wel, maar die kwam wel echt aanzienlijk laat. Hij is niet de ontwerper. Je kan als coureur gewoonweg niet in discussie gaan met iemand die zijn diploma's aan de Universiteit van Cambridge haalde! Maar er is iets in hem wat dan merkt dat het team een andere weg inslaat dan de concurrentie, en dat Mercedes zonder resultaten achterblijft. Dat competitieve instinct zegt hem dan dat hij moet blijven communiceren met het team. Maar hij kan het ook bij het verkeerde eind hebben! Het zou wel vervelend zijn als je het team op deze manier mee het verkeerde pad op sleept."