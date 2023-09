Lars Leeftink

De Formule 1 Grand Prix van Japan leverde Max Verstappen zijn dertiende zege van het seizoen op, waardoor Red Bull Racing voor het tweede seizoen op rij en voor de zesde keer in de historie van het team het constructeurskampioenschap veilig zou stellen. Bij de internationale media lag de focus vooral op Verstappen en Red Bull, maar ook McLaren kreeg aandacht.

McLaren bleek achter Verstappen namelijk op zondag het sterkste team te zijn. Lando Norris en Oscar Piastri werden tweede en derde en konden de twee auto's van Ferrari en Mercedes van zich afhouden. Sergio Pérez viel tijdens de race uit, terwijl Aston Martin en Alpine niet snel genoeg waren om mee te doen om een podiumplek. Verstappen won echter met speels gemak en domineerde het hele raceweekend, iets wat ook de internationale media niet is ontgaan.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport zag dat de hoop van de Formule 1-fans op een ineenstorting van Red Bull en Verstappen in Japan snel weer de grond in werd geboord. "Deze auto is een raket. Maar rijden in een raket, vraag Sergio Pérez maar, is geen kinderspel. Tenzij je Max Verstappen bent. De Nederlander is briljant teruggekomen na het mindere weekend in Singapore, die had gehint op een negatieve wending van het seizoen voor Red Bull. Volgens sommigen waren ze in de problemen gekomen door de FIA-richtlijn over flexibele vleugels die in Marina Bay werd geïntroduceerd. "Echt niet, en ik zal het je bewijzen", had de kampioen vrijdag al gezegd. Zo gezegd, zo gedaan. In Japan zorgde Super Max voor een stratosferische pole en vervolgens dominantie tijdens de race. Het was overwinning nummer 48 uit zijn carrière, de dertiende in 2023, en de wereldtitel voor zijn team [de zesde voor Milton Keynes]. En dat alles met als kers op de taart de snelste ronde. Het enige wat nog ontbrak was het veroveren van zijn wereldtitel, maar daarvoor zal men waarschijnlijk moeten wachten tot de volgende race in Qatar."

The Guardian

The Guardian keek vooral naar het falen van Pérez, waardoor Verstappen in Qatar tijdens de sprintrace al kampioen kan worden. "Nu zijn teamgenoot Sergio Pérez weer een shockerende middag beleefde en uitviel tijdens de race, is Verstappen klaar om zijn derde kampioenschap te pakken tijdens de sprintrace in Doha. Hij heeft een voorsprong op Pérez van 177 punten en moet 172 punten voor staan na de sprint om het kampioenschap te behalen. Pérez moet dus zes punten pakken op Verstappen in de sprint alleen al om de beslissing uit te stellen tot zondag, een enorme opgave. Verstappen zal de titel waarschijnlijk veiligstellen in een betekenisloze sprint van 30 minuten in de woestijn, een optocht op een ongetwijfeld bijna leeg circuit zonder sfeer. Hij zal de titel waarschijnlijk hebben opgeëist zonder ook maar de eer te hebben om naar het podium te gaan, aangezien het sprintformat de winnaars op het circuit hun prijs geeft als ze uit hun auto komen."

Bild

Dan naar het Duitse Bild, dat een veelzeggend beeld schets over de verhoudingen tussen Verstappen en de rest van het veld. "Voor Verstappen is het zijn dertiende zege na de zestiende race van het seizoen. De Red Bull-superster beleeft een van de beste seizoenen ooit in de geschiedenis van de koningsklasse van de autosport. Een blik op de tussenstand van het kampioenschap bewijst dit op indrukwekkende wijze. Zelfs zonder teamgenoot Sergio Pérez zou de Nederlander het teamkampioenschap leiden met 84 punten voorsprong op Mercedes."

Sky Sports F1

Tot slot Sky Sports F1, dat McLaren P2 en P3 zag veroveren op het circuit in Suzuka. "Piastri verloor misschien van Norris bij de start, maar door te pitten onder de virtual safety car nadat Pérez Magnussen raakte, kon hij zijn McLaren-teamgenoot weer voor laten gaan. Norris was echter sneller op versere banden na zijn latere stop en uit angst voor wat Russell zou kunnen bereiken met een éénstop of winst door een volgende safety car, zei McLaren tegen Piastri dat hij zijn teamgenoot voorbij moest laten. Na zijn tweede stop passeerde Piastri Russell snel om de derde plaats op te eisen en zijn eerste Grand Prix-podium in de Formule 1 te behalen, nadat hij tweede was geworden tijdens de sprintrace in België."