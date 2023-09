Red Bull bevestigt ontsnappingsclausule Verstappen, Leclerc dacht dat Verstappen uitviel | GPFans Recap

Brian Van Hinthum

Zondag 24 september 2023 21:52

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De zondag stond natuurlijk helemaal in het teken van de Grand Prix van Japan op het circuit van Suzuka en het was Max Verstappen die indruk wist te maken door zijn dertiende race van het seizoen te pakken. De Nederlander was oppermachtig op het Japanse asfalt en heet zich zo verzekerd van een race waarin hij de titel kan pakken in Qatar. Ondertussen eiste Red Bull Racing in Japan al wél de constructeurstitel op en dat was natuurlijk reden voor een feestje.

Red Bull stelt constructeurskampioenschap veilig met zege Verstappen in Japan

Max Verstappen heeft de Grand Prix van Japan met grote overmacht weten te winnen. Doordat McLaren de tweede en derde positie wist te claimen, stelde Red Bull Racing - ondanks de uitvalbeurt van Sergio Pérez - tevens het constructeurskampioenschap veilig. De race op Suzuka telde in totaal vijf uitvallers De samenvatting lezen? Klik hier!

'Lawson mogelijk toch in beeld voor Formule 1-stoeltje in 2024'

Liam Lawson heeft er alles aan gedaan, maar moest toch met lede ogen toezien hoe Red Bull er voor koos om in 2024 verder te gaan met Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo bij Scuderia AlphaTauri. De Nieuw-Zeelander lijkt zodoende nog wat langer geduld te moeten hebben voor een vast zitje in de Formule 1. Of toch niet? Lawson wordt namelijk in verband gebracht met het team van Williams. Meer lezen? Klik hier!

Red Bull bevestigt ontsnappingsclausule in contract Verstappen: 'Dan kan Max weg'

Max Verstappen heeft een contract tot medio 2028 bij Red Bull Racing, maar de regerend wereldkampioen heeft een mogelijkheid eerder te vertrekken bij de Oostenrijkse renstal, mits de prestaties van Red Bull hard achteruitgaan. Dit heeft topman Dr. Helmut Marko laten weten. "Natuurlijk. Als we zo'n 'crash' ervaren als in 2014, toen we absoluut geen kans hadden tegen Mercedes wat betreft de motor, dan moge het duidelijk zijn dat er een ontsnappingsclausule is." Meer lezen? Klik hier!

FIA deelt flink aantal punten uit op superlicentie Pérez na verschillende straffen in Japan

Sergio Pérez heeft een flink aantal strafpunten op zijn superlicentie gekregen. Hij maakte een nogal klungelige Grand Prix van Japan mee en kreeg van de wedstrijdleiding meerdere straffen. De 33-jarige uit Guadalajara heeft meerdere straffen aan zijn broek gekregen. Voor het inhalen achter de Safety Car kreeg Pérez een tijdstraf van vijf seconden. Daarnaast heeft de wedstrijdleiding voor dat incident twee strafpunten op zijn superlicentie uitgedeeld. Meer lezen? Klik hier!

Leclerc dacht af te stevenen op podiumplaats in Japan: "Dacht dat Max was uitgevallen"

Charles Leclerc doet uit de doeken dat hij even dacht op podiumkoers te liggen tijdens de Grand Prix van Japan, omdat hij de uitgevallen Red Bull van Sergio Pérez verwarde met die van Max Verstappen. "Ik heb niet eens gevolgd wat Max heeft gedaan, want ik zag hem stoppen voor of na de safety car - ik weet niet meer wat er gebeurde - en ik dacht dat hij niet meer meedeed aan de race." Meer lezen? Klik hier!