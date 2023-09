Jan Bolscher

Charles Leclerc doet uit de doeken dat hij even dacht op podiumkoers te liggen tijdens de Grand Prix van Japan, omdat hij de uitgevallen Red Bull van Sergio Pérez verwarde met die van Max Verstappen.

De Ferrari-coureur begon als vierde aan de race op Suzuka, en kwam ook op die positie over de streep. Al vroeg in de sessie bleek Leclerc niet in staat te zijn om de auto's van McLaren bij te benen, die op hun beurt op ruime achterstand ten opzichte van Verstappen richting de geblokte vlag reden. Waar de Nederlander opnieuw een machtsvertoon op de mat legde, kende teammaat Sergio Pérez echter een draak van een middag. De Mexicaan liep twee tijdstraffen van vijf seconden op voor incidenten met Lewis Hamilton en Kevin Magnussen, waarna hij ook beide keren terug de pits in moest om een nieuwe voorvleugel op te halen.

Red Bull Racing besloot de auto van de Mexicaan in eerste instantie uit de race te halen, maar ruim twintig ronden later werd hij toch weer de baan opgestuurd. Dit om de tijdstraf voor het incident met Magnussen in te kunnen lossen tijdens een pitstop, zodat deze niet in Qatar zou worden vertaald naar een gridstraf. Drie ronden na zijn rentree ging Pérez opnieuw de pitstraat in, dit keer om definitief een einde aan zijn race te maken. Leclerc was echter in de veronderstelling dat het - omdat Pérez al uitgevallen was - om de auto van Verstappen ging die langzaam de pits inreed. Eventjes dacht hij dus dat hij hierdoor doorschoof naar de derde plaats.

"Ik heb niet eens gevolgd wat Max heeft gedaan, want ik zag hem stoppen voor of na de safety car - ik weet niet meer wat er gebeurde - en ik dacht dat hij niet meer meedeed aan de race", klinkt het na afloop. "Dus ik dacht dat ik op het podium stond tot ik in de laatste ronde op het scorebord keek en vierde stond." Gevraagd naar of hij in de war raakte omdat hij een Red Bull in de pitstraat zag staan of op de televisieschermen keek, klinkt het: "Nee, hij verminderde vaart op een gegeven moment, toch? Bij het uitkomen van bocht veertien. Ik denk dat het tijdens de virtual safety car was. Hij stopte links van de baan en we haalden hem allemaal in." Dit bleek echter de auto van Pérez te zijn.