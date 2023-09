Red Bull stelt constructeurskampioenschap veilig met zege Verstappen in Japan

Jeen Grievink

Zondag 24 september 2023 08:35 - Laatste update: 08:37

Max Verstappen heeft de Grand Prix van Japan met grote overmacht weten te winnen. Doordat McLaren de tweede en derde positie wist te claimen, stelde Red Bull Racing - ondanks de uitvalbeurt van Sergio Pérez - tevens het constructeurskampioenschap veilig. De race op Suzuka telde in totaal vijf uitvallers.

Verstappen kende een goede start vanaf pole position op Suzuka, maar dat gold ook voor Norris en Piastri. Verstappen moest scherp zijn om de leiding te behouden, maar slaagde hier wel in. Een minder voortvarend begin was er voor onder meer Zhou, Bottas, Pérez, Hamilton, Ocon en Albon, die betrokken raakten bij de chaos bij de start. Meerdere coureurs liepen schade op en alle onderdelen op de baan zorgden voor een safety car. Onder meer Pérez en Bottas moesten naar binnen voor een nieuwe voorvleugel. Bij de Fin verliep deze stop dramatisch, omdat de monteurs behoorlijk liepen te klungelen. Bottas viel dan ook terug naar de laatste plaats.

Verstappen goede herstart, Pérez aan het stuntelen

Verstappen koos bij de herstart het juiste moment en trok direct een gaatje richting Norris, maar voor Bottas was de gifbeker nog niet leeg. Hij werd aangetikt door Sargeant en spinde daardoor in de rondte. De Alfa Romeo reed nog heel even door, maar moest vervolgens toch de handdoek in de ring werpen. "Hij (de auto, red.) is onbestuurbaar", zo klonk het op de boardradio van Bottas. Tegelijkertijd zocht Russell het gevecht op met Hamilton. Hij passeerde zijn teamgenoot, maar zag dat Hamilton op het rechte stuk weer terugsloeg. Een vijf seconden tijdstraf kwam er nog voor zowel Sargeant als Pérez. Eerstgenoemde ontving deze voor het uitschakelen van Bottas, terwijl Pérez zich niet aan de regels hield bij de safety car.

Pérez valt uit, topteams maken eerste pitstops

De problemen waren daarmee voor Pérez nog niet voorbij, want bij zijn inhaalpoging op Magnussen schatte hij de situatie verkeerd in en raakte hij de auto van de Deen. Hierdoor moest Pérez wederom naar binnen voor een voorvleugelwissel. De schade bleek echter te groot en dus werd de Mexicaan de tweede uitvaller van vandaag. Ook leverde het een virtual safety car op. McLaren greep deze mogelijkheid aan om Piastri binnen te halen. Verstappen kwam enkele ronden later binnen voor zijn eerste pitstop. Hij verloor hierdoor even de leiding aan Norris, maar de Brit dook kort daarna ook naar binnen. Zo was de gehele top drie voor het eerst binnen geweest.

Ook Stroll, Sargeant en Albon vallen uit met problemen

In ronde 22 was het einde verhaal voor Stroll. De Canadees had problemen met zijn achtervleugel en zag zich genoodzaakt terug te keren naar de pitstraat. Kort daarna moest ook Sargeant de handdoek in de ring werpen. Het werd uiteindelijk een rampweekend voor Williams, want ook Albon viel even later uit met een issue.

Red Bull stuurt Pérez plots weer naar buiten

In ronde 40 gebeurde er iets wat we zelden zien: Red Bull stuurde Pérez weer met een herstelde auto naar buiten. De Mexicaan had inmiddels een dusdanige achterstand dat er eigenlijk niets te halen viel. Hij reed één rondje en kwam weer naar binnen. Het idee achter deze rentree bleef dan ook een beetje onduidelijk.

Terwijl Verstappen op z'n gemakje richting de overwinning reed, was het gevecht achter hem nog flink bezig, met name tussen Ferrari en Mercedes. McLaren hoefde zich geen zorgen meer te maken en stelde via Norris en Piastri een dubbel podium veilig. De vierde plek was er voor Leclerc, gevolgd door Hamilton en Sainz.