Zondag 24 september 2023 06:54 - Laatste update: 06:55

Max Verstappen heeft een contract tot medio 2028 bij Red Bull Racing, maar de regerend wereldkampioen heeft een mogelijkheid eerder te vertrekken bij de Oostenrijkse renstal, mits de prestaties van Red Bull hard achteruitgaan. Dit heeft topman Dr. Helmut Marko laten weten.

Verstappen voelt zich momenteel als een vis in het water bij Red Bull Racing. Sinds 2021 heeft hij een auto tot zijn beschikking waarmee hij races én kampioenschappen kan winnen. Het is dan ook slechts een kwestie van tijd totdat Verstappen zijn derde wereldtitel in ontvangst mag nemen. Er is dan ook geen haar op zijn hoofd die er aan denkt om te vertrekken bij Red Bull. Dat kan echter veranderen als de prestaties teruglopen en Red Bull de concurrentie niet meer uit kan dagen, bijvoorbeeld als de nieuwe reglementen in 2026 hun intrede doen. Mocht dat het geval zijn, dan heeft Verstappen zich hier al tegen ingedekt. Hij heeft een speciale ontsnappingsclausule laten opnemen in zijn contract, zo heeft Marko laten weten.

Verstappen heeft 'Vettel-clausule' in Red Bull-contract

Verstappen heeft een soortgelijke clausule in z'n contract als Sebastian Vettel dat had in zijn dominante periode bij Red Bull. De Duitser won het ene na het andere kampioenschap bij het team uit Milton Keynes, maar in 2014 zakte de prestaties van Red Bull flink in. Plots konden de Oostenrijkers geen vuist meer maken en moesten ze hun dominante positie afstaan aan Mercedes. Vettel greep deze gelegenheid aan om gebruik te maken van zijn ontsnappingsclausule. Op deze manier kon hij een contract tekenen bij Ferrari. Deze zelfde mogelijkheid heeft Verstappen als de prestaties ver terugvallen, zo erkent Marko.

Terugval kan Verstappen vrijbrief geven

"Natuurlijk. Als we zo'n 'crash' ervaren als in 2014, toen we absoluut geen kans hadden tegen Mercedes wat betreft de motor, dan moge het duidelijk zijn dat er een ontsnappingsclausule is", zo vertelt de man uit Graz in gesprek met Formel1.