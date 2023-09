Paddock Suzuka onder water gelopen, Stroll geeft openheid over deelname Japanse GP | GPFans Recap

Remy Ramjiawan

Woensdag 20 september 2023 21:52

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De race op Suzuka staat dit weekend op het programma en vandaag kwam toch weer het één en ander naar buiten. Zo regent het momenteel pijpenstelen in Suzuka en staat de paddock zelfs onder water. Oscar Piastri is beloond voor zijn vorm en tekent een contractverlenging bij McLaren tot en met 2026 en hoewel Liam Lawson een ijzersterke invalbeurt voor Daniel Ricciardo rijdt, lijkt Yuki Tsunoda in ieder geval in 2024 voor het zusterteam van Red Bull Racing te rijden. Dit is de GPFans Recap van woensdag 20 september.

Artikel gaat verder onder video

Stroll maakt met Tweet einde aan geruchten rondom afwezigheid in Japan

Lance Stroll kende een flinke klapper in Singapore tijdens de kwalificatie. Er werd besloten door Aston Martin om daarom ook niet meer de Canadees in actie te laten komen voor de Grand Prix. Even werd er getwijfeld of de zoon van Aston Martin-eigenaar Lawrence Stroll aankomend weekend in actie zou komen en Lance geeft openheid van zaken middels een Tweetje. Hele artikel lezen? Klik hier

Marko zeker van zijn zaak: "Mysterieuze problemen zullen niet voorkomen in Japan"

Dr. Helmut Marko gaat ervan uit dat het optreden van Red Bull Racing in Singapore echt een uitzondering was. De adviseur van het team heeft bij Bild laten weten dat de renstal heeft onderzocht waar de problemen zaten en verwacht dat deze 'mysterieuze' problemen niet meer zullen terugkeren in Japan. Hele artikel lezen? Klik hier

McLaren heeft groot nieuws: Piastri verlengt contract tot en met 2026

Het nieuws, wat eigenlijk geen nieuws meer is, maar Oscar Piastri heeft bijgetekend bij McLaren. De Australiër is van de drie rookies (Nyck de Vries en Logan Sargeant) die dit jaar begonnen, de beste gebleken en weet de doorgewinterde Lando Norris het zo nu en dan erg lastig te maken. De beloning is ook gekomen, want Piastri heeft een nieuwe deal op zak tot en met 2026. Hele artikel lezen? Klik hier

Paddock Suzuka loopt volledig onder water: kletsnatte omstandigheden op de woensdag

Als het regent rondom Suzuka dan kan het met bakken uit de hemel komen, zo weten we nog van de race van vorig jaar. Ook deze week is het flink aan het regenen in de regio en de paddock van het circuit staat zelfs onder water. De mediadag is donderdag en hoewel er nog een aantal regenbuien onderweg zijn, lijkt alles voorlopig door te gaan. Hele artikel lezen? Klik hier

'Tsunoda favoriet om naast Ricciardo stoeltje te veroveren bij AlphaTauri in 2024'

Volgens Lawrence Barretto, werkzaam bij Formula1.com, gaat het er toch op lijken dat Yuki Tsunoda volgend seizoen 'gewoon' bij AlphaTauri zal gaan rijden. Liam Lawson heeft namelijk hoge ogen gegooid tijdens zijn invalbeurten en even werd er gedacht of de Nieuw-Zeelander misschien volgend jaar bij het zusterteam zou gaan rijden. Dat kan nog steeds, maar dat zou dan voor het plekje van Daniel Ricciardo zijn. AlphaTauri heeft haar rijders voor volgend jaar nog niet bevestigd en dus is het nog even afwachten. Hele artikel lezen? Klik hier