Brian Van Hinthum

Woensdag 20 september 2023 15:53

De Grand Prix van Japan gaat vanaf donderdag van start met de traditionele mediadag in de paddock. Die paddock staat echter op de woensdag volledig onder water door de flinke regen die in Suzuka is neergestreken, zo blijkt uit verschillende online verschenen beelden.

De race in Japan staat over het algemeen al bekend wegens de doorgaans wisselende en verraderlijke omstandigheden en ook voor het Grand Prix-weekend dat voor de deur staat worden er wel weer wat druppels voorspeld op het circuit van Suzuka. Volgens de huidige weersvoorspellingen lijkt het in ieder geval op de donderdag en vrijdag behoorlijk los te gaan met regen op het Aziatische eiland, terwijl de zaterdag en zondag er wel wat rooskleuriger uitzien volgens de voorspellingen. Het kan echter snel veranderen in Japan, zoals we inmiddels weten.

Regen, regen, regen

Op de woensdag is het in ieder geval al flink losgegaan op het circuit van Suzuka, zo blijkt uit online verschenen beelden van onder meer Albert Fabrega. Op de video's die op Twitter verschenen zijn, blijkt dat het behoorlijk regent op het roemruchte circuit van Japan. Te zien is hoe de paddock in Suzuka volledig onder water gelopen is, wat betekent dat de voorbereidingen voor het aankomende Grand Prix-weekend er ook niet makkelijker op gemaakt worden.