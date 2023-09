Brian Van Hinthum

Woensdag 20 september 2023 08:27 - Laatste update: 08:39

Lance Stroll is onderwerp van gesprek op social media, waar meerdere bronnen wisten te melden dat de Canadees ook in Japan afwezig zou zijn als resultaat van zijn crash in Singapore. De Aston Martin-coureur heeft nu tekst en uitleg gegeven over de stand van zaken.

Stroll moest afgelopen weekend de Grand Prix van Singapore aan zich voorbij laten gaan door zijn gigantische klapper in Q1 van de kwalificatie op zaterdag. De teamgenoot van Fernando Alonso was hard aan het trappen voor zijn snelle rondje, verkeek zich in de laatste bocht voor het opkomen van het rechte stuk en kwam hard in de muur terecht. In eerste instantie leek het allemaal goed te gaan met Stroll, maar uit voorzorg bleef hij op zondag toch aan de kant zitten.

Stroll reageert

Het team van Aston Martin maakte dat op zondag bekend, waardoor we de race op Marina Bay met negentien coureurs begonnen. Aan het begin van de woensdag doken er verschillende meldingen op over Stroll en volgens die berichtgeving zou de Aston Martin-coureur ook in Japan weer afwezig zijn als gevolg van zijn crash in Singapore. Stroll heeft nu echter zelf een eind gemaakt aan alle rumoer rondom zijn persoon met een heldere Tweet: "Bedankt allemaal voor de lieve berichten. Ik ben er klaar voor om dit weekend te racen", laat hij weten.