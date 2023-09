Lars Leeftink

Voor Helmut Marko, Max Verstappen en Red Bull Racing kwam een bijzondere zegereeks tijdens het Formule 1-raceweekend in Singapore teleurstellend ten einde. Toch was er genoeg reden om terug te blikken op het raceweekend en een onderzoek te doen, zeker omdat het team wilde leren van de problemen die het had. Dit onderzoek is, als we adviseur Helmut Marko mogen geloven, geslaagd.

Voor Verstappen en Red Bull Racing kwam een ongekende reeks in Singapore ten einde. Voor het eerst dit seizoen stond Verstappen niet op het podium (P5), waardoor zijn zegereeks van tien races op rij ten einde kwam. Red Bull won voor het eerst sinds vijftien races geen race en stond zelfs helemaal niet op het podium, een ijzersterke en lange reeks die dus voor bij is.

In gesprek met Bild laat Marko weten dat Red Bull onderzoek heeft gedaan naar de reden achter het dramatische weekend in Singapore. Volgens de Oostenrijker weet het team inmiddels dankzij dit onderzoek en het analyseren van data wat de problemen veroorzaakt heeft en is de kans dat de problemen in Japan weer voor gaan komen erg klein. "We weten nu waarom we de problemen [tijdens raceweekend in Singapore] hadden. Ik ben vol vertrouwen dat de mysterieuze problemen niet zullen voorkomen tijdens de kwalificatie in Suzuka." Verder in details gaat Marko niet, maar het lijkt er dus op dat Red Bull heeft kunnen voorkomen dat het probleem zich ook op het circuit in Suzuka gaat herhalen.

De race van Verstappen, die hij dus vanaf P11 op de harde band begon, bleek deels geen succes te zijn omdat de safety car op een slecht moment kwam voor de Nederlander. Iedereen kon door deze stop een gratis pitstop maken, terwijl Verstappen ineens op P2 reed met veel oudere banden. Hij kon ook niet naar binnen, want dan was een tweestopper noodzakelijk geweest. Marko denk dat, als de safety car er niet of iets eerder was geweest, Verstappen had gewonnen. "Als de virtual safetycar twee ronden eerder kwam, dan had Max de race gewonnen."