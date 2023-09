AlphaTauri staat voor belangrijke maanden in zoektocht naar nieuwe identiteit

Lars Leeftink

De komende maanden gaan er belangrijke beslissingen genomen worden over de toekomst van het zusterteam van Red Bull Racing, dat nu nog AlphaTauri heet. De vraag is welke richting het team in wil gaan, zeker omdat de motorreglementen van 2026 eraan zitten te komen en er op zowel bestuurlijk gebied als de coureurs voor de toekomst knopen doorgehakt moeten worden.

Het team begon in 2006, toen het team door Red Bull-eigenaar Dietrich Mateschitz werd opgericht. Dit kon omdat het F1-team van Minardi in 2005 te koop bleek. Het team werd vooral opgericht met het idee om jonge coureurs de kans te geven om zich te laten zien. Hier slaagde het team ook een paar keer in. In 2006 en 2007 was het succes nog gering, met in totaal gedurende die twee seizoenen negen punten en een negende en zevende plaats bij de constructeurs. Vitantonio Liuzzi en Scott Speed konden niet genoeg overtuigen, maar dit veranderde toen Sebastian Vettel in de auto kwam te zitten. Dit gebeurde in 2008 en zou ook maar een jaar duren. In 2009 zou Vettel namelijk al de overstap maken naar Red Bull, waar hij vier keer op rij wereldkampioen zou worden. Dit was wat Red Bull voor ogen had toen het begon met Toro Rosso, maar daarna bleek het succes minder groot te zijn.

Periode na Vettel

Coureurs als Sebastien Bourdais, Jaime Algersuari, Sebastien Buemi en Jean-Eric Vergne konden niet genoeg overtuigen, terwijl alleen Danill Kvyat en Daniel Ricciardo de overstap zouden maken naar Red Bull. Alleen Ricciardo was daar succesvol, terwijl Kvyat al snel weer naar Toro Rosso werd gestuurd. In 2015 had Toro Rosso echter weer een sterk duo: Max Verstappen en Carlos Sainz. Sainz zou uiteindelijk nooit doorbreken richting Red Bull en via Renault, McLaren naar de top in de Formule 1 (Ferrari) gaan. Verstappen maakte in 2015 zijn F1-debuut en zou in 2016 al rijden voor Red Bull Racing naast Ricciardo.

Ook daarna zouden er goede coureurs uit de opleiding van Red Bull komen, met onder meer Alex Albon en Pierre Gasly de kansen kregen bij Red Bull. Deze coureurs konden echter niet overtuigen en rijden nu bij Williams en Alpine respectievelijk. Brendon Hartley en Kvyat bleken nooit door te breken. Toen kwam er eind 2019 een einde aan Toro Rosso en werd het AlphaTauri.

AlphaTauri

Daar waar het team begon met Gasly en Kvyat als coureurs, zouden ze allebei uiteindelijk verdwijnen en niet succesvol zijn binnen Red Bull. Yuki Tsunoda is sinds 2021 actief bij het team en is met het seizoen beter geworden, maar niet goed genoeg om Red Bull ervan te overtuigen om de Japanner naast Verstappen te zetten bij Red Bull. In 2022 bleek Nyck de Vries geen succesvolle keuze te zijn geweest, terwijl Ricciardo drie raceweekenden na zijn terugkeer bij het team zijn middenhandsbeentje brak in Zandvoort. Sindsdien is duidelijk geworden dat Liam Lawson, die Ricciardo momenteel vervangt, een waardige F1-coureur is. Het brengt AlphaTauri in een lastige situatie, zeker ook omdat er niet alleen over de coureurs beslissingen genomen moeten worden.

Toekomst

Peter Bayer, sinds juni CEO van AlphaTauri, is onderdeel van de grote veranderingen bij het team. Franz Tost gaat na dit seizoen vertrekken bij AlphaTauri als teambaas en zal opgevolgd worden door Laurent Mekies, die tot voor kort werkzaam was bij Ferrari. Daarnaast gaat het team ook een andere titelsponsor krijgen, iets waar momenteel twee gegadigden voor zijn. Lang was Hugo Boss de favoriet om de nieuwe titelsponsor te worden, maar nu lijkt ook Adidas zich ermee te bemoeien en de concurrentiestrijd aan te willen gaan. Een nieuwe naam, nieuw bestuur en wellicht ook nieuwe coureurs. Of toch niet?

Coureurs 2024

Tsunoda en Ricciardo hebben allebei een aflopend F1-contract na dit seizoen, waardoor het team dus twee stoeltjes in te vullen heeft voor 2024. De strijd lijkt te gaan tussen Riccardo, Tsunoda en Lawson. Tsunoda kent het team, de werkwijze en is een product van Red Bull, waarbij de hoop nog steeds aanwezig is dat hij zich zo ontwikkelen gaat dat hij in 2025 naast Verstappen bij Red Bull Racing kan rijden. Het is sowieso de focus voor 2024 bij AlphaTauri, aangezien het contract van Sergio Pérez bij Red Bull in 2024 afloopt. Het seizoen 2024 zal voor de twee coureurs die het stoeltje bij AlphaTauri krijgen dus het seizoen zijn waarop ze zich mogen bewijzen. Ricciardo zou als ervaren coureur en kopman van het team gezien kunnen worden voor 2024, een jaar waarin er veel gaat veranderen bij AlphaTauri. Ervaring is dan zeker geen overbodige luxe. Daarnaast kan ook Ricciardo laten zien dat hij in 2025 een tweede kans bij Red Bull zou verdienen.

Toch hebben de prestaties van Lawson de afgelopen paar races de situatie voor AlphaTauri wat lastiger gemaakt. Lawson is een product van de opleiding, iets waar AlphaTauri voor opgericht is. Toch moet Lawson in 2024 wel een enorme groei laten zien wil het team in 2025 al besluiten om hem naast Verstappen bij Red Bull te zetten. Lawson lijkt echter te goed te zijn om weer als reservecoureur aan te wijzen. Daarnaast zijn er nog tal van coureurs in de Formule 2 en Formule 3 die onderdeel zijn van de opleiding van Red Bull en wachten op hun kans. Adviseur Helmut Marko en Red Bull-teambaas Christian Horner hebben al aangegeven dat de opleiding kleiner gaat worden, waardoor ook hier belangrijke beslissingen genomen moeten worden.

Reglementen 2026

Het seizoen 2024 lijkt dus op bijna alle gebieden een belangrijk seizoen te worden voor het team dat nu nog AlphaTauri heet. Vanaf 2026 gaat het namelijk ook gebruikmaken van de motoren die Red Bull Ford gaat leveren. De vraag is natuurlijk hoe deze motoren gaan presteren en of het ervoor gaat zorgen dat AlphaTauri, dat dan anders zal heten, met een goede basis kan beginnen aan het nieuwe tijdperk. Wat dat betreft zijn de veranderingen op bestuurlijk gebied en de titelsponsor het begin van een nieuw tijdperk bij het team dat Toro Rosso en AlphaTauri heeft geheten.