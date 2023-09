Lars Leeftink

Het Formule 1-raceweekend in Singapore bleek geen succesvol weekend te zijn voor Max Verstappen en Red Bull Racing. De Nederlander wist er een P5 uit te slepen, maar had geen goede auto tot zijn beschikking.

Namens F1TV analyseert Jolyon Palmer, zelf voormalig F1-coureur, het moeizame weekend van Verstappen, die al vanaf de trainingen op vrijdag problemen had om grip te vinden. "Je kan in de data zien dat Verstappen constant bezig is om te corrigeren, terwijl Sainz heel rustig kan sturen. Je ziet het in bocht 3 en in bocht 5 heel duidelijk, want vooral de eerste sector was echt heel erg slecht. De rest van de ronde was het ook niet veel beter. Er was gewoon geen grip aan de achterzijde van die Red Bull."

Waarschuwing Verstappen

Verstappen kreeg tijdens de kwalificatie drie onderzoeken en twee waarschuwing in Singapore voor hinderen in de pitstraat, hinderen van Logan Sargeant en hinderen van Yuki Tsunoda. Vooral die laatste was volgens Palmer zeker Verstappen aan te merken. "Veel duidelijker in de weg rijden bestaat eigenlijk niet. Het was allemaal zo onnodig van Verstappen. AlphaTauri stuurde geen vertegenwoordiger naar de stewards, maar dat had ook niet nodig hoeven zijn. Dit moet een straf opleveren. Dit was echt heel inconsistent van de FIA. Verstappen mag echt blij zijn dat hij als elfde mocht starten."

Harde band

Verstappen begon de race vanaf P11 op de harde band, in een poging tijd te winnen gedurende de race. Palmer snapt de keuze. "Het was een logische keuze van Red Bull, want het team hoopte gedurende race om in vrije lucht te rijden. Door de timing van de safetycar gebeurde dit niet, terwijl andere teams tegelijkertijd een gratis pitstop konden maken. Dan gaat het gewoon op twee manieren fout voor Red Bull. Als Verstappen naar binnen gehaald werd tijdens de virtual safetycar, dan was het gat naar de leiders alsnog te groot geweest. Het team was gewoon te ongelukkig met die eerste safety car. Als je als elfde en dertiende mag starten in Singapore, dan weet je dat het niet makkelijk wordt."