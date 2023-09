Dit mag je van F1 TV, Viaplay, NOS en Ziggo Sport verwachten tijdens het raceweekend in Japan

Redactie

Woensdag 20 september 2023 17:51 - Laatste update: 18:50

Het is tijd voor de race in het land van de rijzende zon en dat betekent dat de Grand Prix van Japan op het programma staat. Het is een weekend die voor de doorgewinterde Formule 1-fan de nodige wekkers met zich zal meebrengen, want door het tijdsverschil moeten de fans vroeg uit de veren.

Het kampioenschap krijgt vervolg met ronde zeventien van het wereldkampioenschap Formule 1 dat zich in Japan zal afspelen. Voor Max Verstappen en Red Bull Racing is dit het terrein om terug te slaan, na de zeperd die Singapore heet. Daar waar het Oostenrijkse team het hele seizoen al enorm dominant is, was het Carlos Sainz die de zege wist te pakken in Singapore. Het had alles te maken met balansproblemen bij de RB19 en Red Bull Racing is erop gebrand om zichzelf te revancheren in Japan.

F1 TV

Dit weekend komt alleen de Formule 1 in actie op het Suzuka International Racing Course en dus ziet het schema er bij F1 TV als volgt uit:

Donderdag 21 september 09:30 uur Weekend warm-up Vrijdag 22 september 04:30 uur Eerste vrije training Vrijdag 22 september 08:00 uur Tweede vrije training Zaterdag 23 september 04:30 uur Derde vrije training Zaterdag 23 september 07:30 uur Voorbeschouwing kwalificatie Zaterdag 23 september 08:00 uur Kwalificatie Zaterdag 23 september 09:00 uur Nabeschouwing kwalificatie Zondag 24 september 06:00 uur Voorbeschouwing race Zondag 24 september 07:00 uur Grand Prix van Japan Zondag 24 september 09:00 uur Nabeschouwing race

Viaplay

De Nederlandse rechtenhouder van de Formule 1 heeft uiteraard ook weer een planning. De tijden van de sessies zijn uiteraard hetzelfde als bij F1 TV, maar de Zweedse streamingdienst biedt net iets andere content dan haar tegenhanger van de sport zelf. De volledige programmering is in de tabel onder deze tekst te zien.

Vrijdag 22 september 04:20 uur Eerste vrije training Vrijdag 22 september 07:50 uur Tweede vrije training Vrijdag 22 september 12:00 uur Studio Formule 1: Japan Shakedown Zaterdag 23 september 04:20 uur Derde vrije training Zaterdag 23 september 07:25 uur Kwalificatie Zondag 24 september 05:55 uur Grand Prix van Japan

Ziggo Sport

De voormalig rechtenhouder van de Formule 1 in Nederland zal ook de nodige aandacht aan de koningsklasse schenken. Zo zal op vrijdag het Race Café te zien zijn en gezien het tijdstip van de Grand Prix is er op zondag alleen een nabeschouwing om 17:00 uur.

Vrijdag 22 september 22:30 uur Ziggo Sport Race Café Zaterdag 23 september 17:00 uur Formule 1: GP van Japan Kwalificatie (samenvatting) Zondag 24 september 17:00 uur Ziggo Sport Race Café: De Nabeschouwing

NOS

De publieke omroep richt zich op zondag ook op alle gebeurtenissen uit de Formule 1 en zal de race in Japan nabespreken om 17:25 uur op NPO 1.

Zondag 24 september 17:25 uur NOS Formule 1: GP van Japan

Goedemorgen GPFans

Goedemorgen GPFans keert aanstaande zondag weer terug met een gloednieuwe liveshow. Ditmaal zal presentator Sebastiaan Kissing met zijn gasten terugblikken op de Grand Prix van Japan, die in de vroege uurtjes al wordt verreden op het circuit van Suzuka. Ook kunnen kijkers wederom kans maken op de F1 23-game. De uitzending begint om 10:00 uur op het YouTube-kanaal van GPFans.