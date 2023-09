Brian Van Hinthum

Dinsdag 19 september 2023 19:13

Lewis Hamilton gaat natuurlijk met deze twee lastige jaren bij Mercedes niet door het gemakkelijkste gedeelte van zijn carrière. Langzaam begint de zevenvoudig wereldkampioen echter wel licht aan het einde van de tunnel te zien. De Britse coureur stipt daarnaast aan dat zijn loopbaan niet altijd rozengeur en maneschijn is geweest.

Het seizoen van Mercedes is tot nu toe behoorlijk wisselvallig. Per circuit verschilt het hoe de Zilverpijlen voor de dag komen, zo viel het team van Toto Wolff in Monza behoorlijk tegen en is was gebrand op revanche tijdens de Grand Prix van Singapore. Dat had een circuit moeten zijn die goed past bij de wagen waar George Russell en Hamilton over beschikken en er lagen inderdaad kansen voor Hamilton en consorten. Uiteindelijk moest de Brit het doen met 'slechts' een derde plek, waar hij met name in de kwalificatie meer had willen zien dan zijn P5.

Zeven of acht succesvolle jaren

Het was weer eens de zoveelste teleurstelling in de laatste anderhalf jaar van de Brit. Toch kijkt hij met goede moed richting de toekomst en ziet hij beterschap bij Mercedes. Daarnaast stipt hij nog maar eens aan dat hij wel vaker moeilijke perioden in zijn loopbaan heeft gehad. "Ik denk dat mensen alleen de zeven of acht jaar herinneren waarin we competitief waren. Je moet de jaren niet vergeten waar ik ook behoorlijk interessante auto's tot mijn beschikking had. Ik heb wel meerdere jaren gehad zoals het vorige jaar en dit jaar", citeert Sky Sports.

Leermomenten

Hamilton legt uit dat moeilijke perioden ook voor belangrijke leermomenten zorgen: "Natuurlijk is het wel zo wanneer je uitdagingen zoals de onze tegenkomt, dat je als collectief meer leert dan wanneer je de wind in de zeilen hebt. Ik denk bijvoorbeeld dat de communicatie binnen ons team flink verbeterd is tijdens het afgelopen jaar. Het is voor ons allemaal een interessant proces geweest. Het is dus een groeiproces binnen de organisatie geweest. Je wil meer tijd besteden om je doelen te behalen. Dat is volgens mij bij iedereen zo. Ik vind het niet erg. We houden niet van verliezen en houden van het werk dat we doen. Ik geniet er dus van", besluit de Brit.