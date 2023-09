Dit is de definitieve startopstelling voor de Grand Prix van Singapore

Redactie

Zondag 17 september 2023 12:27

De FIA heeft de definitieve startopstelling voor de Grand Prix van Singapore bekend gemaakt. Er zijn enkele wijzigingen te bespeuren na de uitslag van de kwalificatie, want Zhou Guanyu heeft een nieuwe motor laten inpassen en Lance Stroll zal zondagmiddag niet deelnemen aan de Grand Prix.

Carlos Sainz heeft de smaak te pakken, want na de pole position in Monza, wist hij ook in Singapore het snelste rondje af te leveren. Toch was het verschil met nummer twee George Russell niet groot en Charles Leclerc zal vanaf P3 ook gaan proberen om plekken te winnen. Lando Norris was de beste McLaren op zaterdag wist zichzelf te belonen door naar de vierde plek te rijden en Lewis Hamilton zal de wedstrijd aanvangen vanaf P5.

Startopstelling

Het team van Haas heeft onverwachts hoge ogen weten te gooien, met een prima zesde startplek voor Kevin Magnussen. Daar waar Fernando Alonso nog had gehoopt op een verrassing in Singapore, is een zevende startpositie toch enigszins teleurstellend. Esteban Ocon en Nico Hülkenberg vangen de wedstrijd aan vanaf P8 en P9. Liam Lawson zal dat vanaf P10 gaan doen, voor de neus van regerend wereldkampioen Max Verstappen, die een dramatische kwalificatie kende.

Op plek twaalf staat Pierre Gasly en die zal zich moeten gaan verdedigen tegenover die andere Red Bull, namelijk die van Sergio Pérez (P13). Alexander Albon had op iets meer gehoopt, maar moet het zondagmiddag doen met de veertiende startplek, voor de neus van Yuki Tsunoda. Valtteri Bottas start vanaf P16 en Oscar Piastri doet dat vanaf de zeventiende stek. Logan Sargeant start achteraan op P18 en Zhou Guanyu zal vanuit de pitstraat gaan starten. De Chinese coureur heeft onder de 'Parc fermé'-regels een nieuwe power unit laten monteren. Lance Stroll kende zaterdagmiddag een flinke klapper en zal de wedstrijd in Singapore overslaan.