Lars Leeftink

Zondag 17 september 2023 09:32 - Laatste update: 09:35

Lance Stroll zal zondag niet mee gaan doen aan de Formule 1 Grand Prix van Singapore. De Canadees crashte zaterdag tijdens Q1 behoorlijk hard en werd vervolgens voor tests naar het ziekenhuis gebracht. Na overleg tussen Aston Martin en Stroll hebben beide partijen besloten dat Stroll niet gaat racen vandaag, mede ook door de schade aan de auto van Stroll.

Er zal geen vervanger zijn voor Stroll, aangezien dit na de vrije trainingen niet meer is toegestaan. Mike Krack, teambaas van Aston Martin, geeft tekst en uitleg. "Het hele team is opgelucht dat Lance uit de auto kon stappen na het ongeluk van gisteren - maar hij voelt nog steeds de naweeën van zo'n impactvolle crash. Onze prioriteit is nu dat hij volledig en snel herstelt. Samen hebben we besloten dat hij vanavond niet deelneemt aan de race en zich volledig concentreert op zijn terugkeer in de cockpit voor de Grand Prix van Japan van volgend weekend."

Grand Prix Singapore

Stroll kwam door de crash niet verder dan de laatste plaats, terwijl mede door zijn crash ook Oscar Piastri al na Q1 klaar was terwijl hij met een verbetering bezig was. De Australiër zat vlak achter Stroll en moest flink remmen. Om 15:00 uur vanmiddag beginnen er dus negentien coureurs aan de vijftiende race van het seizoen in plaats van twintig.