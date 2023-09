Lars Leeftink

Carlos Sainz vond het 'goed om te horen' dat Max Verstappen en Red Bull Racing niet in Q3 van de kwalificatie voor de Formule 1 Grand Prix van Singapore te vinden waren. De Spanjaard zou uiteindelijk in Q3 pole position veroveren.

Het was in Singapore net zoals in Monza een uitstekende zaterdag voor Sainz, die na het wegvallen van beide auto's van Red Bull in Q2 pole position zou veroveren en teamgenoot Charles Leclerc voor zou blijven. Hierdoor gaat Sainz dus weer vanaf P1 aan een race beginnen en is de vorm van de Spanjaard uitstekend te noemen. Toch was ook hij wel degelijk bezig met wat er bij Red Bull gebeurde.

Sainz over wegvallen Verstappen

In Q3 waren er, voor het eerst dit seizoen, geen auto's van Red Bull te vinden. Verstappen kwam niet verder dan P11, terwijl teamgenoot Sergio Pérez moest leven met P13. Hierdoor had de concurrentie vrij baan om te gaan voor pole position, in een weekend waarin veel mensen al hadden verwacht dat de spanning groter zou zijn dan tijdens de andere raceweekenden vanwege de lay-out van het circuit. Sainz reageerde na afloop tijdens de persconferentie op de kwalificatie. "Mijn engineer vertelde me dat de twee Red Bulls eruit lagen en dat was natuurlijk geen slecht nieuws."

Sainz gefocust op zondag

Sainz weet echter ook dat het op zondag vaak fout is gegaan voor Ferrari. Dit heeft vooral te maken met de degradatie van de banden, wat bij Ferrari een groot probleem is. Ook Sainz weet dat Mercedes normaal gesproken daarom in het voordeel is als zondag om 15:00 uur de lichten uit zullen gaan. "Ik kijk ook meer naar de race dan naar vandaag. Ik dacht dat de strijd om pole position niet al te veel beïnvloed zou worden, maar de strijd om de overwinning waarschijnlijk wel. Het was zeker goed nieuws om te horen."