Max Verstappen is bang dat het lastig wordt om de Formule 1 Grand Prix van Singapore te gaan winnen vanaf P11. De Nederlander weet dat het een uitdaging is om in te halen, maar kent ook de oorzaak van zijn moeizame kwalificatie. Wat Verstappen in ieder geval aan lijkt te geven, is dat het niet komt door de nieuwe aangescherpte reglementen van de FIA.

Voor Verstappen verliep de zaterdag in Singapore alles behalve goed. De RB19 bleek totaal geen balans en tempo te hebben tijdens de kwalificatie, nadat ook de vrije trainingen al vrij moeizaam verliepen. De Nederlander zou op P11 eindigen en op eigen kracht Q3 niet weten te bereiken. Mede hierdoor komt zowel de zegereeks van Verstappen als die van Red Bull Racing in gevaar, maar volgens Verstappen is er een andere oorzaak dan de nieuwe controle van de FIA. Het autosportorgaan test namelijk vanaf Singapore meer op bewegende vleugels.

In gesprek met De Telegraaf laat Verstappen weten dat het fout is gegaan toen het team na de derde vrije training nog wat aanpassingen had gedaan richting de kwalificatie. "In de derde training was er enige verbetering, waarna we nog wat dingen hebben veranderd richting de kwalificatie. Maar het mag duidelijk zijn dat het niet heeft geholpen en dat we de auto hier niet goed begrijpen. In de kwalificatie kon ik niet hard en laat remmen, want dan begon de auto als het ware te stuiteren. En zo verloor ik grip op de voorbanden. Terwijl op de juiste manier kunnen remmen cruciaal is op een stratencircuit."

Dat Verstappen vanaf P11 start is voor de Nederlander ook even wennen. De tweevoudig wereldkampioen weet dat het lastig is om vanuit deze positie nog de race te winnen en zijn reeks voor te zetten. "Hier kan je niet of nauwelijks inhalen. Onze auto is op zondag vaak wel goed, maar om hier op te schuiven moet je echt wel een paar seconden sneller zijn dan de anderen. En dat zijn we, met deze balans in de auto, duidelijk niet."