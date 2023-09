Jan Bolscher

Zondag 17 september 2023 08:01

De Grand Prix van Singapore gaat vandaag om 14:00 uur van start, en dat betekent dat Red Bull Racing vandaag voor het eerst de kans heeft om het wereldkampioenschap te beslissen. Lastig wordt dat wel, want de Oostenrijkse renstal liep zaterdag tegen de flater van het seizoen aan.

Red Bull Racing is bezig aan een zeer dominant jaar in de Formule 1. De Oostenrijkse formatie wist alle veertien races tot nu toe op haar naam te schrijven. Twaalf keer was het Max Verstappen die als eerste over de streep kwam, twee keer Sergio Pérez. In totaal heeft de renstal 583 punten achter haar naam staan, waardoor het vrijwel zeker is dat het constructeurskampioenschap dit jaar vroeg zal worden beslist. Het kan vandaag in Singapore zelfs al zover zijn, maar die kans is na het geblunder op zaterdag nihil te noemen.

Artikel gaat verder onder video

Startopstelling Grand Prix van Singapore

De startopstelling voor de Grand Prix van Singapore is een bijzondere te noemen. Voor het eerst sinds Rusland 2018 starten geen van beide Red Bulls in de top tien, waardoor er kansen liggen voor de andere coureurs. Carlos Sainz start vanaf de pole position, terwijl hij gevolgd wordt door George Russell en Charles Leclerc. Lando Norris en Lewis Hamilton completeren de top vijf, met Kevin Magnussen verrassend op P6. Verstappen en Pérez beginnen respectievelijk vanaf P11 en P13.

Hoe kan Red Bull Racing kampioen worden in Singapore?

Het is momenteel namelijk Mercedes dat met 273 punten op de tweede plaats staat, gevolgd door Ferrari met 228 punten. De voorsprong van Red Bull Racing bedraagt op dit punt dus 310 punten. Met na Singapore nog zeven races te gaan - waarvan drie sprintraceweekenden - zijn er na aankomend weekend nog 353 punten te verdienen, wat betekent dat Red Bull Racing de voorsprong op Mercedes in Singapore met 43 punten uit moet breiden om er daal al met de trofee vandoor te gaan.

Het komt er dus op neer dat Red Bull Racing een ééntweetje moet boeken op het Marina Bay Circuit (25+18 = 43 punten) om het kampioenschap definitief te beslissen. Mocht Mercedes aanstaande zondag één punt weten te pakken, kan Red Bull Racing de boel alsnog in beton gieten door het extra punt voor de snelste raceronde uit het vuur te slepen. De kans dat Red Bull Racing in Singapore beslag legt op haar zesde constructeurskampioenschap is dus nihil, maar bestaat wel.

Hoe laat gaat de Grand Prix van start?

Op zondag doven de lichten op Marina Bay en vanaf 14:00 uur gaan we zien of Verstappen en Pérez een bizarre inhaalrace gaan rijden, of dat één van de hongerige mannen vooraan de eerste overwinning van Red Bull in dit seizoen weten af te pakken,