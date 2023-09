Remy Ramjiawan

Vrijdag 15 september 2023 18:26

Mercedes-coureur Lewis Hamilton blikt terug op een prima vrijdag, waarbij hij twee keer als vijfde wist te eindigen in de vrije trainingen. De Engelsman benadrukt dat het team het weekend goed is begonnen en dat dit niet altijd het geval is geweest in 2023.

De eerste twee vrije trainingen in Singapore zijn achter de rug. De voorlopige conclusie is dat Ferrari enorm sterk voor de dag is gekomen. Red Bull Racing hield van tevoren al rekening met een moeilijk weekend en dat is ook terug te zien in de resultaten. Max Verstappen zette in de eerste training de derde tijd op het bord en Sergio Pérez was tijdens de tweede training de snelste Red Bull, met de zevende positie. Toch moet het allemaal nog wel met een lichte korrel zout worden genomen, het is immers slechts de vrijdag.

Solide vrijdag

Hamilton blikt na de tweede training terug op zijn vrijdag: "Het was best wel een solide dag. We zijn goed begonnen en de auto heeft ook vooruitgang getoond van de eerste training naar de tweede training en dat gebeurt ons niet altijd." Ferrari is in beide trainingen de snelste geweest en daar richt Hamilton dan ook zijn pijlen op. "We zitten nog niet op de tijden van Ferrari, maar we gaan vanavond kijken of we dat gat kunnen dichten."

Coureurs willen extra DRS-zone

Het circuit is voor dit seizoen aangepast en Hamilton onthult dat de coureurs hebben gevraagd om een extra DRS-zone in de nieuwe sectie. "De baan is namelijk wel iets beter in die paar bochten, maar ik denk dat we wel DRS nodig hebben in dat nieuwe gedeelte. Alle coureurs hebben hierom gevraagd en de FIA heeft het neergelegd bij de teams. Enkele teams hebben dit geweigerd. We zullen het gaan bespreken tijdens de drivers briefing. De teams zouden namelijk altijd voor racen moeten zijn, niet er tegen. Dus is het wel interessant dat er een paar teams zijn geweest die dit hebben tegengehouden", zo is hij kritisch op de renstallen die de extra DRS-zone hebben afgewezen.

FIA heeft input gevraagd aan teams

De FIA liet eerder tegenover Autosport.com weten: "We hebben het [extra DRS-zone] wel overwogen nadat het circuit aangepast is. Daarbij hebben we de teams een paar weken terug om hun input gevraagd. Er was echter niet een duidelijke lijn waar iedereen het over eens kon worden. Naar aanleiding van onze veiligheid simulaties hebben we besloten het er maar bij te laten."