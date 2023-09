Sauber bevestigt Zhou voor 2024, Verstappen wijst naar competitiviteit Red Bull in Singapore | GPFans Recap

Vincent Bruins

Donderdag 14 september 2023 21:46

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag werd de mediadag gehouden in aanloop naar de Grand Prix van Singapore en er was weer een boel om over bij te praten. Sebastian Vettel, de viervoudig wereldkampioen die na 2022 met pensioen ging, heeft eerlijk toegegeven dat hij niet kan uitsluiten om mogelijk ooit een rentree te maken. De Duitser kwam naast Max Verstappen vorige week ter sprake in een opmerking van Helmut Marko. De Red Bull-hoofdadviseur maakte een vergelijking met Sergio Pérez die als discriminerend werd gezien. Pérez heeft op de excuses van Marko gereageerd. Verstappen blikt ondertussen vooruit op de wedstrijd op het stratencircuit van Marina Bay en legt uit wat hij van de competitie verwacht dit weekend. Verder kondigde Sauber-Alfa Romeo haar coureurs voor 2024 aan en werd bij Williams het doek getrokken van een speciale livery. Ook gaf Chris Woerts een update over de uitzendrechten van de Formule 1 in Nederland.

Vettel wijst naar oud-kampioenen die rentree maakten: "Dus ik kan het niet uitsluiten"

Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel heeft toegegeven dat een terugkeer in de Formule 1 op een bepaald moment in de toekomst best mogelijk is. Op de vraag van Sky Sports F1 of hij nog steeds 'racefit' is, reageerde de Duitser: "Ja, maar omdat ik dat wil, niet omdat ik zoiets heb van 'Ja, ik kom terug' of 'Als er iemand uitvalt, dan ga ik' niet daarom. Ik denk dat mijn nek niet op snelheid is, nee, dat kan niet. Maar al het andere is vrij, vrij goed, zou ik zeggen." Een terugkeer van Vettel zou prima in het rijtje van kampioenen passen, die eerder al hun rentree maakten na een sabbatical. Niki Lauda, Alain Prost, Alonso, Kimi Räikkönen en Michael Schumacher zijn hem al voorgegaan. "Ik kan geen nee zeggen, want je weet het niet. Ik denk dat het iets is dat, als je het ze allemaal zou vragen, sommigen waarschijnlijk nee zouden hebben gezegd en sommigen weet ik niet. Maar uiteindelijk zijn ze allemaal teruggekomen. Dus ik kan het niet uitsluiten," zo geeft hij eerlijk toe. Meer lezen? Klik hier!

Chris Woerts: "Voorlopig komen de Formule 1-rechten niet op de markt in Nederland"

De toekomst van de Formule 1 qua uitzendrechten in Nederland blijft voorlopig nog wel even onzeker. Tenminste, als we sportmarketeer Chris Woerts moeten geloven. De specialist weet te onthullen dat de Formule 1 voorlopig weigert om de rechten opnieuw op de Nederlandse markt aan te bieden en legt uit waarom: "Voorlopig komen de rechten niet op de markt in Nederland. Deze zomer zouden de rechten verkocht worden aan de hoogstbiedende partij. Ze hebben de zegeningen geteld bij de Formule 1 en zien Viaplay zwaar in de problemen met geen geld. Ziggo zou het heel graag willen, maar zij zijn de enige [partij] die het wil. Er is eigenlijk geen markt, dus dan gaat de prijs naar beneden. Het is dus voorlopig uitgesteld. Voorlopig blijft het zoals het is, dus er komen geen nieuwe bedieningen", weet hij te melden bij Vandaag Inside. Meer lezen? Klik hier!

Williams onthult speciale Gulf-kleurstelling voor aankomende drie Grands Prix

Williams heeft een speciale kleurstelling onthuld. Het Britse team kondigde afgelopen februari een samenwerking aan met Gulf Oil International. Om dit te vieren zullen de welbekende lichtblauwe en oranje kleuren op de FW45-bolides te zien zijn in Singapore, Japan en Qatar. Er werden eerder dit seizoen vier Gulf-kleurstellingen ontworpen: 'Bolder Than Bold', 'Contemporary', 'Heritage' en 'Visionary'. Fans mochten vervolgens stemmen op welke zij de mooiste vonden. Na ongeveer 180.000 stemmen zijn de meeste stemmen gevallen op 'Bolder Than Bold'. Williams trok op de donderdag in Singapore officieel het doek van de livery. Meer lezen? Klik hier!

Pérez reageert voor het eerst op Marko-rel: "Hij heeft zijn persoonlijke excuses gemaakt"

Helmut Marko moest de afgelopen week behoorlijk door het stof na een misplaatste opmerking aan het adres van Sergio Pérez. De rel rondom de Red Bull-hoofdadviseur ontstond, nadat hij tijdens een uitzending op ServusTV de afwisselende prestaties van zijn coureur beschreef: "Zoals we allemaal weten, heeft hij problemen in de kwalificatie. Hij heeft last van schommelingen, omdat hij Zuid-Amerikaans is, waardoor hij niet zo gefocust in het hoofd is zoals Max [Verstappen] of Sebastian [Vettel] was," zo zei Marko onder meer. Hij heeft vervolgens zijn excuses aangeboden aan Pérez. Laatstgenoemde reageerde daarop op de mediadag in Singapore: "Het helpt een hoop als je de persoon kent. Ik weet dus dat hij het niet op die manier bedoelt. Ik heb zijn excuses geaccepteerd, want ik weet vanuit mijn persoonlijke relatie met Helmut dat hij het niet zo bedoeld heeft," citeerde The Athletic. Meer lezen? Klik hier!

Verstappen in Singapore: "Denk niet dat we zo competitief zijn als op andere circuits"

Regerend wereldkampioen Max Verstappen verwacht nog een zware kluif te hebben om zijn elfde zege op rij te gaan pakken. De Nederlander wijst naar het aangepaste stratencircuit in Singapore, waarbij hij verwacht dat de verschillen met de concurrentie minimaal zullen zijn. Tijdens de persconferentie blikt de coureur van Red Bull Racing vooruit op het raceweekend: "Ik denk dat we gewoon niet zo competitief zijn als op andere circuits. We zijn niet zo competitief op straatcircuits, maar we kunnen wel competitief zijn," zo opende hij. Verstappen kan het record van meeste overwinningen op rij aanscherpen in Singapore, maar daar is hij niet mee bezig: "Ik wil het altijd zo goed mogelijk doen. Het is de druk die je elk weekend op jezelf legt om het beste uit jezelf te halen. Op dat vlak is er dus eigenlijk niets veranderd." Meer lezen? Klik hier!

Sauber Alfa Romeo bevestigt aanblijven Zhou in 2024

Over het zitje naast Valtteri Bottas bestonden tot vandaag nog enkele vraagtekens. Het was hoogst onzeker of Zhou Guanyu ook volgend seizoen naast de Fin zou uitkomen bij Sauber. Het team transformeert na 2023 terug van Alfa Romeo Racing naar Sauber en in 2026 naar het fabrieksteam van Audi, en het lijkt erop dat de Duitse autofabrikant in ieder geval voor die periode zelf wil gaan uitmaken wie het in de auto zal gaan zetten. Echter, voor 2024 heeft Sauber-Alfa Romeo kunnen bevestigen dat Zhou gewoon bij de Zwitserse renstal zal blijven. Dat betekent dat Zhou volgend seizoen voor het eerst in de Chinese Grand Prix, zijn thuisrace, zal kunnen deelnemen. Meer lezen? Klik hier!