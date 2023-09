Remy Ramjiawan

Hoewel het Marina Bay Street Circuit wel iets weg heeft van de lay-out in Monaco, verwacht Fernando Alonso dat het nog wel een lastig klusje wordt om net als in Monte Carlo als tweede te gaan eindigen, laat staan dat hij de overwinning weet te pakken.

Aston Martin begon de tweede helft van het seizoen goed in Zandvoort. Alonso wist namelijk als tweede te finishen en gezien de lijn die het team had ingezet, kort voor de zomerstop, was het toch wel opvallend te noemen. Het circuit in Monza lag de AMR23 niet zo, maar dat kan volgens Alonso in Singapore weer heel anders zijn.

Zelfvertrouwen opbouwen

Alonso heeft de race in Singapore in het verleden al twee keer weten te winnen. "Er moet een heleboel op zijn plek vallen, wil ik hier dit weekend gaan winnen. Je moet allereerst de zwart-witgeblokte vlag zien aan het einde van de race, dat is erg belangrijk. Alles loopt hier wat warmer aan en de muren staan vrij dichtbij, dat is natuurlijk op alles stratencircuits zo. Je moet simpelweg zelfvertrouwen in de auto hebben, zoals in Monaco en Bakoe. Dus laten we gaan kijken of we dat zelfvertrouwen kunnen opbouwen vanaf de eerste training tot en met de race", zo hoopt Alonso op de persconferentie op een goed resultaat.

Aston Martin zit in bevoorrechte positie

De Aston Martin lijkt juist tot leven te komen op stratencircuits, al was de wedstrijd in Bakoe niet zo goed. "In Monza waren we totaal niet competitief en hier hopen we toch beter voor de dag te gaan komen. Over het algemeen denk ik dat het heel dicht bij elkaar zal gaan liggen. Ik heb wel hetzelfde gevoel als in Monaco, dat het er dus goed uit kan gaan zien. In Bakoe waren dat bijvoorbeeld niet, dus we moeten gewoon afwachten", zo gaat hij verder. Dat Aston Martin wat wisselvallig kan zijn, daar zit Alonso niet mee. "We zitten in de bevoorrechte positie dat we kunnen vechten met topteams en daar genieten we elk moment van."