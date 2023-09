Remy Ramjiawan

De teams maken zich op voor de Grand Prix van Singapore en hebben daarvoor specifieke achtervleugels meegenomen. Daar waar in Monza nog de achtervleugel uit de kast kwam met de minste downforce, is in Singapore juist het tegenovergestelde van toepassing.

Ronde zestien van het wereldkampioenschap zal zich afspelen in de straten van Singapore. Het is normaliter de baan waar het hoogste concentratieniveau wordt geëist van de coureurs, want de Grand Prix staat erom bekend een ware uitputtingsslag te zijn. Voor dit seizoen is de lay-out van het circuit op enkele punten aangepast. Zo zijn de bochten 16 tot en met 19 verdwenen en is er een recht stuk voor in de plaats gekomen.

High downforce-achtervleugels

Daar waar er in Monza nog zo min mogelijk luchtweerstand werd gevraagd, is dat in Singapore wel anders. De foto's laten een bijna negentig graden hoek van de achtervleugels zien, die aankomend weekend voor veel downforce kan gaan zorgen. Red Bull Racing lijkt een achtervleugel te hebben meegenomen dat geïnspireerd is op die van Alpine. De vraag zal zijn wat het team van Max Verstappen en Sergio Pérez daarmee zal gaan winnen. Toch zitten ook de andere teams niet stil en Formule 1-journalist Albert Fabrega heeft een rondje langs een aantal teams gemaakt.

Voor dit weekend is de achtervleugel van de RB19 net iets anders dan normaal. Los van het feit dat de vleugel iets rechter staat, net als bij de concurrentie, is er ook een gedeelte uit de endplate van de bovenste flap gesneden.