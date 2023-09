Redactie

Donderdag 14 september 2023 10:52 - Laatste update: 12:18

Lewis Hamilton is over het algemeen niet vies van de nieuwste modetrends en het uitproberen van nieuwe kapsels en voor de aftrap van het seizoen buiten Europa heeft de zevenvoudig wereldkampioen een nieuw soort kapsel aan laten meten. De Brit is in Singapore namelijk gespot met blonde lokken in zijn vlechten.

Hamilton en mode zijn binnen de Formule 1-paddock inmiddels onlosmakelijk aan elkaar verbonden. De zevenvoudig wereldkampioen houdt zich buiten zijn raceactiviteiten om regelmatig bezig met fashion, zo is de Brit af en toe aanwezig bij grote mode-evenementen over de hele wereld. Zijn liefde voor mode neemt hij graag mee richting zijn andere liefde, de racerij. Doorgaans verschijnt Hamilton in bijzondere kledij op het circuit voor een sessie of media-dag en steelt hij op de donderdag dus regelmatig de show.

Nieuw kapsel

Ook in Singapore is het de man uit Stevenage weer gelukt. Op Twitter is het fans opgevallen dat er duidelijk iets aan de hand is met het kapsel van de Mercedes-coureur, hij heeft namelijk een gedeelte van zijn haar blond laten verven. De vlechten in zijn kapsel zijn voorzien van een likje verf en daarmee kiest Hamilton dus maar weer eens voor een excentrieke look.