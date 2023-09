Remy Ramjiawan

De internationale autosportfederatie is van plan om grotere spatborden te gebruiken in de nieuwe test van het stukje techniek. De sport is bezig om het zicht tijdens regenraces te verbeteren en daarvoor testte het in juli al de eerste versie van de spatborden, die op dat moment niet goed genoeg waren bevonden.

In het nieuwe tijdperk Formule 1 halen de auto's hun neerwaartse druk niet meer via allerlei vleugels en flapjes op de auto, de downforce wordt gegenereerd door het grondeffect. De zuigende werking van de vloer zorgt ervoor dat de wagens op de grond worden geduwd. Het heeft als neveneffect dat regenwater veel meer bij een achterligger uitkomt en daar wil de FIA, voor de veiligheid, een stokje voor steken.

Grotere spatborden

"Wat er op Silverstone is gedaan, met de hulp van Mercedes die onderdelen maakte en McLaren [die met een auto reed om feedback te krijgen over spray] was misschien een te optimistisch experiment", zo wijst FIA-directeur Nikolas Tombazis bij Motorsport.com naar de afgelopen test. De nieuwe spatborden moeten een groter gedeelte van de banden bedekken. "In de volgende tests die we zullen uitvoeren, zullen we de volledige dekking van het wiel testen en zelfs verder gaan dan wat nodig is om te begrijpen wat de drempel is waarbij de spray zich vormt. Dan zullen we beslissen welke weg we gaan bewandelen."

Veiligheid VS prestaties

De spatborden hebben ook een effect op de prestaties van de auto's, maar dat vindt Tombazis van ondergeschikt belang. "De achteruitgang [van downforce] kan sterk variëren. In sommige configuraties die we hebben geprobeerd was het bijna nul, terwijl we in de meest extreme oplossingen die we in een tunnel hebben getest een verlies tot tachtig punten zagen, wat twee of drie seconden aan rondetijd kan schelen. Maar eerlijk gezegd maken we ons niet echt druk om de prestatiedrempel, hoewel de teams er zeker naar kijken." Toch benadrukt Tombazis dat de FIA zich niet zal blindstaren op de spatborden, als enige oplossing tegen de spray. "We willen de machines liever niet aanraken. Mogelijk worden er andere ideeën ontwikkeld voor de regelgeving van 2026."