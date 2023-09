Brian Van Hinthum

Donderdag 14 september 2023 08:51 - Laatste update: 08:51

Voorlopig is Max Verstappen bezig aan zijn beste seizoen in de Formule 1 en het lijkt dan ook een kwestie van tijd tot hij zich voor de derde keer tot wereldkampioen kroont op zijn 25e. Voormalig wereldkampioen Jody Scheckter sluit niet uit dat de Nederlander op een dag het record van Michael Schumacher en Lewis Hamilton breekt.

Voorlopig staat er geen enkele maat op het onverslaanbaar lijkende Red Bull en Verstappen. De formatie van Christian Horner wist tot nu toe alle mogelijke overwinningen te grazen te nemen en dus wordt er langzaam maar zeker gekeken naar een mogelijk ongeslagen seizoen. De vorm van de Nederlander is vooral indrukwekkend te noemen. Hij pakte inmiddels al tien overwinningen op een rij en op zondag gaat hij op jacht naar zege nummer elf in die reeks.

Saai?

De Zuid-Afrikaan, zelf goed voor negen Grand Prix-overwinningen, neemt bij Stats Perform de Nederlander onder de loep en spreekt zijn bewondering uit. "Ik denk dat ik het saai zou vinden", begint hij. "Nou, ik heb hard voor mijn overwinningen gevochten en ze kwamen zo nu en dan. Maar nee, het is ongelofelijk. Hij is natuurlijk constant superieur geweest aan zijn teamgenoten", stelt de wereldkampioen van 1979 over die van 2021 en 2022.

Acht wereldtitels

Hij sluit dan ook niet uit dat Verstappen op een dag het beroemde record van Schumacher en Hamilton in de Formule 1 zal verbreken. "Ik denk dat hij constant dominant kan zijn. Misschien worden het er wel acht", doelt hij op de wereldkampioenschappen. "Ik vind hem briljant. In zijn eerste jaren was hij nog wat te agressief, maar op dit moment kan ik hem op geen foutjes betrappen. Hij is zo goed als wat ik ooit gezien heb", besluit hij.