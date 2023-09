Remy Ramjiawan

Donderdag 14 september 2023 06:58

De Formule 1-wereldkampioen van 1979, Jody Scheckter, vindt dat tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso wordt overschat door de media. Hoewel de Zuid-Afrikaanse oud-coureur toegeeft dat de Spanjaard 'erg goed' is, wil de 73-jarige wel realistisch blijven.

De veteraan in dienst van Aston Martin verbaasde vriend en vijand aan het begin van het seizoen, door ineens mee te dingen om de podiumplekken. De Spanjaard staat over het algemeen bekend als één van de beste coureurs van het veld, maar daar is dus niet iedereen het mee eens. Toch wist Alonso aan het begin van zijn carrière Michael Schumacher te verslaan en dat kunnen niet veel coureurs hem navertellen.

'Vond het helemaal niets'

Scheckter benadrukt in gesprek met Stats Perform dat Alonso natuurlijk wel een potje kan racen. "Fernando is duidelijk erg goed. Ik hield niet van sommige dingen die hij deed aan het begin van zijn carrière. Ik vond het eigenlijk helemaal niets. Maar hij is goed, hij is agressief. Ik denk niet dat hij zo goed is als sommigen in de pers denken. Maar hij doet het nu goed, hij doet het geweldig", zo vindt Scheckter.

Alonso denkt nog lang niet aan pensioen

Alonso is bezig aan zijn twintigste seizoen in de Formule 1. De Spanjaard staat momenteel derde in het kampioenschap, na zeven podiumplaatsen voor Aston Martin. Ondanks zijn goede vorm zal de vraag wanneer de 42-jarige met pensioen gaat altijd blijven hangen. Op de vraag wat er komt kijken bij het nemen van zo'n grote beslissing, reageert Sheckter: "Ik zei altijd: als ik ervan geniet, doe ik niet hard genoeg mijn best. Als je ervan geniet, dan ga je er steeds langer mee door. Weet je, misschien heb ik te hard mijn best gedaan om het te proberen. Dus het is gewoon iets persoonlijks."