Lars Leeftink

Woensdag 13 september 2023 14:32 - Laatste update: 14:34

Komend weekend mogen de coureurs na een weekend vrij te hebben gehad weer aan de bak tijdens de Formule 1 Grand Prix van Singapore. Het weekend begint traditioneel op donderdag met de persconferenties.

Zoals altijd zijn de coureurs weer in twee groepen verdeeld. De eerste groep gaat aanwezig zijn in de persconferentiezaal, terwijl de andere helft in de TV Pen vragen gaat beantwoorden. In de persconferentiezaal wordt donderdag om 12:30 uur geopend met Zhou Guanyu, Lance Stroll, Kevin Magnussen, George Russell en Logan Sargeant. Vervolgens om 13:09 uur volgen Liam Lawson, Pierre Gasly, Fernando Alonso, Carlos Sainz en Max Verstappen.

TV Pen

In de TV Pen zullen Yuki Tsunoda, Nico Hülkenberg, Oscar Piastri, Lando Norris en Alex Albon om 12:30 uur openen. Zij worden een halfuur later gevolg door de tweede groep. Deze groep bestaat uit Valtteri Bottas, Esteban Ocon, Charles Leclerc, Lewis Hamilton en Sergio Pérez. Drie podiumkandidaten voor komend weekend bevinden zich dus in de laatste groep.