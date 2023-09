Lars Leeftink

Woensdag 13 september 2023 13:49

De Fédération Internationale de l'Automobile, het bestuurorgaan van onder meer de Formule 1, heeft de langverwachte campagne tegen online misbruik geopenbaard. FIA-president Mohammed Ben Sulayem kondigde eind vorig jaar al aan dat er in 2023 een campagne opgestart zou worden.

De FIA weet het volgende te melden over de campagne. "In een tijdperk waarin digitale communicatie alomtegenwoordig is geworden, vormt online misbruik een uitdaging voor wereldwijde sportorganisaties, overheden en regelgevende instanties. De lancering van de speciale website is een belangrijke mijlpaal in de campagne, omdat de FIA zich blijft inzetten voor een veilig en inclusief sportecosysteem. De nieuw gelanceerde campagnewebsite, www.unitedagainstonlineabuse.com, zal dienen als de centrale hub voor middelen, informatie en ondersteuning met betrekking tot de missie van de campagne, geleid door drie kernprincipes - kracht in eenheid, het kiezen van een onderzoeksgerichte aanpak, en inzet voor actie door het ondersteunen van onze atleten, fans, officials en partners die de vele doelwitten van dit probleem zijn."

Verschillende focuspunten

Volgens de FIA zal er op de site op verschillende manieren informatie te vinden zijn. "Campagne-updates: Blijf op de hoogte met regelmatige updates over de voortgang van het initiatief, waaronder evenementen, partnerschappen en samenwerkingsverbanden. Educatieve bronnen: Krijg toegang tot een schat aan informatieve juridische artikelen, video's en richtlijnen over het herkennen, voorkomen en aanpakken van online misbruik, naast het verkennen van inzichten en bevindingen van onze Master's Scholars in samenwerking met de FIA Foundation en Dublin City University. Hub voor maatschappelijke betrokkenheid: Een ruimte voor het delen van gezamenlijke stemmen tussen de belangrijkste belanghebbenden als een belofte om een verenigd front te vormen."

Ben Sulayem

FIA-president Ben Sulayem reageert op de campagne van de FIA. "De FIA zet zich volledig in om de sportomgeving te behouden als een gastvrije en respectvolle gemeenschap voor iedereen. Deze campagne onderstreept onze vastberadenheid om haatzaaien en online intimidatie op digitale platforms te bestrijden en we nodigen onze coalitiepartners uit om zich bij ons aan te sluiten in deze beweging."