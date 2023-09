Redactie

Dinsdag 12 september 2023 19:47

De vriendin van Max Verstappen, Kelly Piquet, is deze week aanwezig in 'De Big Apple' voor de New York Fashion Week en deelt op Instagram de beelden. De regerend Formule 1-kampioen laat zich niet vaak uit over de activiteiten van zijn vriendin, maar reageerde op het laatste filmpje van Piquet.

Piquet is de dochter van drievoudig wereldkampioen Nelson Piquet en tevens de zus van voormalig Renault-coureur Nelson Piquet junior. Verstappen is tijdens het Formule 1-seizoen natuurlijk veel op pad en liet onlangs bij De Telegraaf weten dat het fijn is om een vriendin te hebben die de racewereld snapt. "Mijn vriendin begrijpt de wereld waarin ik leef. Dat scheelt."

New York Fashion Week

De New York Fashion Week is afgelopen donderdag begonnen in de Amerikaanse stad en duurt tot woensdag. Piquet is één van de modellen die zich laat zien in de meest modieuze kledij. Voor de Red Bull-coureur was het dan ook tijd om een keertje te reageren op de Instagram-post en daar had hij geen woorden voor nodig. "😍❤️", zo luidde de reactie van Verstappen.