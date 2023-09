Dit mag je van F1 TV, Viaplay, NOS en Ziggo Sport verwachten tijdens het raceweekend in Singapore

Redactie

Dinsdag 12 september 2023

Het Formule 1-spektakel krijgt dit weekend vervolg in Singapore. Ronde zestien van het wereldkampioenschap zal zich afspelen onder tropische omstandigheden in Zuidoost-Azië en op een ietwat aangepast baan, zal Red Bull Racing en Max Verstappen de zegereeks proberen voort te zetten.

De regerend kampioen leidt nog altijd het klassement met 364 punten achter zijn naam. Nummer twee Sergio Pérez heeft 219 punten achter zijn naam staan en de nummer drie van het klassement is Fernando Alonso met 170 punten. De Spanjaard zal hopen dat Aston Martin de weg omhoog weer heeft weten te vinden, want Lewis Hamilton is de Spanjaard genaderd tot slechts zes punten. Red Bull Racing leidt ook nog altijd in het constructeursklassement met 583 punten. Mercedes staat op gepaste afstand op de tweede plek met 273 punten en Ferrari is inmiddels het derde team geworden met 228 punten.

F1 TV

Dit weekend komt alleen de Formule 1 in actie op het Marina Bay Street Circuit en dus ziet het schema er bij F1 TV als volgt uit:

Donderdag 14 september 14:30 uur Weekend warm-up Vrijdag 15 september 11:30 uur Eerste vrije training Vrijdag 15 september 15:00 uur Tweede vrije training Zaterdag 16 september 11:30 uur Derde vrije training Zaterdag 16 september 14:30 uur Voorbeschouwing kwalificatie Zaterdag 16 september 15:00 uur Kwalificatie Zaterdag 16 september 16:00 uur Nabeschouwing kwalificatie Zondag 17 september 13:00 uur Voorbeschouwing race Zondag 17 september 14:00 uur Grand Prix van Singapore Zondag 17 september 16:00 uur Nabeschouwing race

Viaplay

De Nederlandse rechtenhouder van de Formule 1 heeft uiteraard ook weer een planning. De tijden van de sessies zijn uiteraard hetzelfde als bij F1 TV, maar de Zweedse streamingdienst biedt net iets andere content dan haar tegenhanger van de sport zelf. De volledige programmering is in de tabel onder deze tekst te zien.

Vrijdag 15 september 11:20 uur Eerste vrije training Vrijdag 15 september 14:50 uur Tweede vrije training Vrijdag 15 september 16:05 uur Studio Formule 1: Singapore Shakedown Zaterdag 16 september 11:20 uur Derde vrije training Zaterdag 16 september 14:25 uur Kwalificatie Zondag 17 september 12:55 uur Grand Prix van Singapore

Ziggo Sport

De voormalig rechtenhouder van de Formule 1 in Nederland zal ook de nodige aandacht aan de koningsklasse schenken. Zo zal op vrijdag het Race Café te zien zijn en op zondag wordt er ook een voor- en nabeschouwing om de Grand Prix van Singapore heen gebouwd.

Vrijdag 15 september 22:30 uur Ziggo Sport Race Café Zaterdag 16 september 17:00 uur Formule 1: GP van Singapore Kwalificatie (samenvatting) Zondag 17 september 13:00 uur Ziggo Sport Race Café: De Voorbeschouwing Zondag 17 september 17:00 uur Ziggo Sport Race Café: De Nabeschouwing

NOS

De publieke omroep richt zich op zondag ook op alle gebeurtenissen uit de Formule 1 en zal de race in Singapore nabespreken om 17:26 uur op NPO 1.