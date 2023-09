Remy Ramjiawan

Dinsdag 12 september 2023 15:03 - Laatste update: 15:51

Voor Sebastian Vettel kan de concurrentie niets anders dan applaudisseren voor de prestaties van Max Verstappen en Red Bull Racing. De Nederlander gaat in Singapore op jacht naar zege nummer elf op rij en hoewel die prestatie niet door iedereen op waarde wordt geschat, vindt de Duitser het geweldig om mee te maken.

Red Bull Racing is sinds de introductie van de grondeffect-auto's in 2022 het team geworden om te verslaan. Aan het begin van het nieuwe tijdperk, kampte het team nog met een auto die overgewicht had. Sinds dat dat probleem is opgelost, kan de concurrentie maar moeilijk aanhaken. Het resulteert in een zegereeks voor het team, dat inmiddels al op vijftien staat. Verstappen heeft al tien overwinningen op rij weten te boeken en kan in Singapore nummer elf bijschrijven.

Succes erkennen

In gesprek met Sportschau gaat viervoudig kampioen Vettel in op de prestaties van Red Bull Racing en Verstappen. "Je kunt alleen maar applaudisseren. De prestaties van het hele team, maar vooral die van Max, die elk weekend constant is, zijn geweldig. Het is een niveau waar de concurrentie ver naast zit." Niet iedereen is te spreken over de dominantie, waarbij Mercedes-teambaas Toto Wolff zelfs vond dat de tiende zege op rij van de Nederlander, slechts een statistiek op Wikipedia is. Vettel: "Dit [succes red.] moet je gewoon erkennen en zo moet je het ook laten. Daarom is het geweldig dat je dit kunt meemaken."

Vettel houdt contact met Formule 1-wereld

'Seb' was afgelopen weekend te zien in de RB7 op de Nordschleife van de Nürburgring en hoewel hij vorig jaar afscheid nam van de Formule 1, spreekt hij de coureurs nog geregeld. "Er vinden nog steeds wat uitwisselingen plaats. De jongens hebben veel te doen en reizen veel, maar ik ken ze allemaal. Ik heb contact, af en toe per telefoon, en ik ben nog steeds op de een of andere manier betrokken."