Redactie

Maandag 11 september 2023 20:44 - Laatste update: 20:44

Viaplay is gestopt met het aanbieden van jaarabonnementen, zo meldt Streamwijzer. Vanaf nu zou het alleen nog mogelijk zijn om een maandabonnement af te sluiten, wat onderaan de streep duurder is dan een abonnement voor twaalf maanden.

Een jaarabonnement op de Zweedse streamingdienst was tot voor kort goed voor een besparing van 12,5 procent (24 euro op jaarbasis) in vergelijking met aan maandelijks abonnement, maar behoort niet langer tot de mogelijkheden. Een woordvoerder van Viaplay heeft tegenover Streamwijzer laten weten dat het bedrijf zich voortaan "alleen nog richt op het maandelijkse aanbod." Een maandabonnement op Viaplay kost 15,99 euro, wat uitkomt op 191,88 euro per jaar. Wel belooft de streamer van tijd tot tijd te komen met "bundels of prijsacties."

Eén miljoen abonnees

Jaarabonnementen die momenteel nog lopen, blijven geldig tot de periode van 12 maanden sinds aanschaf voorbij is. Hierna wordt het lidmaatschap automatisch overgezet naar een maandabonnement. “Onze streamingdienst heeft nu meer dan één miljoen abonnees in Nederland en we zijn blij met de ontwikkeling die we op de Nederlandse markt doormaken. Om zo goed mogelijk aan de behoeften van onze klanten te blijven voldoen, passen onze verschillende aanbiedingen en pakketten zich aan en veranderen ze van tijd tot tijd", zo luidt de reactie tegenover Streamwijzer onder andere.