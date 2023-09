Redactie

Zaterdag 9 september 2023 19:38 - Laatste update: 19:41

Veilinghuis Sotheby's heeft afgelopen dinsdag 159 verzamelobjecten van Michael Schumacher geveild. Er werd zo'n 2,4 miljoen euro uitgegeven aan de objecten, die onder de naam 'Full Throttle - The Schumacher Collection' onder de hamer gingen, zo meldt het Duitse Bild.

Sinds het skiongeluk in 2013 is er maar weinig naar buiten gekomen over de huidige gezondheidsstatus van de zevenvoudig kampioen. De Duitser trok tijdens zijn actieve Formule 1-carrière al snel de grens met zijn privéleven. Daarvan zou maar weinig bekend worden en de familie heeft die lijn, sinds het ongeluk, voortgezet. Ondanks het uitblijven van informatie, heeft 'Schumi' nog altijd een grote groep fans en die hebben de portemonnee getrokken tijdens de veiling in Californië.

Collectie

In de collectie zaten onder andere meer dan 75 overalls van de Duitser. Die dateren nog van zijn begindagen in de karts, maar ook van zijn hoogtijdagen bij Benetton en Ferrari. Toch waren er volgens het veilinghuis ook een aantal speciale items zoals bijvoorbeeld de originele helm van Schumacher, die hij tijdens de Japanse en Hongaarse Grand Prix in 2002 droeg. Ook de overall die de Duitser droeg tijdens de 2003-editie van de Grand Prix van Italië was één van de pronkstukken. Schumacher wist in dat weekend niet alleen de pole position te pakken, ook de snelste raceronde en de overwinning gingen naar hem toe.

Het duurste item is voor 112.000 euro verkocht. Het ging om de helm die Schumacher in 2003 droeg tijdens de Grand Prix van Duitsland. Naast helmen werden er ook racepakken, champagneflessen en petten aangeboden. Een Japanse Schumacher-fan had voor de spullen gezorgd.