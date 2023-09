Redactie

Vrijdag 8 september 2023 14:20

Nyck de Vries heeft wat tijd voor zichzelf genomen na zijn turbulente en kortdurende avontuur in de Formule 1. De Nederlander deelt op social media een aantal kiekjes van hoe hij de zomer heeft doorgebracht.

De Vries maakte dit seizoen zijn fulltime debuut in de Formule 1 bij het team van AlphaTauri, maar werd al na tien races weer op straat gezet vanwege tegenvallende resultaten, waarna Daniel Ricciardo het stoeltje naast Yuki Tsunoda overnam. Na een kort bericht op social media waarin hij de renstal bedankte, was het lange tijd stil rondom zijn persoon. De coureur uit Sneek heeft die stilte nu echter doorbroken met een reeks kiekjes van hoe hij de zomer heeft doorgebracht. En dat was onder andere op een boot met Max Verstappen, zo blijkt.