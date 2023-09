Jan Bolscher

Toto Wolff vertelt waarom de contractonderhandelingen met Lewis Hamilton zo lang hebben geduurd, en dat hij in de zevenvoudig wereldkampioen in de toekomst een geschikte teambaas of CEO ziet.

Het team van Mercedes maakte tijdens het raceweekend in Monza bekend dat zowel Hamilton als George Russell hebben bijgetekend tot en met eind 2025. Voor Hamilton betekent dit dat hij in ieder geval tot zijn veertigste als coureur aan de koningsklasse deel zal nemen, maar als het aan Wolff ligt blijft hij ook in de jaren daarna nog actief in de sport. De man uit Stevenage zelf heeft er echter nooit een geheim van gemaakt dat hij ook andere passies heeft, waaronder de modewereld en de filmindustrie.

Teambaas of CEO

"We hebben gesproken over onze sponsorschappen en hoe hij in de toekomst betrokken blijft", vertelt Wolff tegenover Sky Sports. "Dat is waarom het zo lang duurde om het contract te tekenen. Hij zal zijn carrière bij ons eindigen, want ik zie hem niet naar een ander team gaan. Ik denk dat hij teambaas of CEO kan worden: hij heeft de juiste persoonlijkheid en vaardigheden. Lewis heeft deze sport vormgegeven, en hij zal in de Formule 1 blijven."

Achtste wereldtitel

Hamilton reed zes van zijn zeven wereldkampioenschappen bij elkaar in dienst van Mercedes en is vastbesloten jacht te blijven maken op zijn record brekende achtste titel. Momenteel staat hij op gelijke hoogte met Michael Schumacher, die tussen 1994 en 2004 ook zeven keer bovenaan het klassement eindigde. Of Hamilton in 2024 of 2025 mee kan doen om het wereldkampioenschap is echter nog maar de vraag. Momenteel kijkt Mercedes tegen een grote achterstand aan ten opzichte van Red Bull Racing.