Jan Bolscher

Woensdag 6 september 2023 14:29

De organisatie achter de Grand Prix van Las Vegas is bezig met het doorvoeren van een naamswijziging voor de Formule 1-paddock, om te voorkomen dat de lokale bevolking hier aanstoot aanneemt vanwege de massale schietpartij van Stephen Paddock uit 2017.

De Formule 1 maakt dit jaar voor het eerst haar opwachting in Las Vegas. Op zondag 19 november wordt de voorlaatste ronde van het wereldkampioenschap afgewerkt op het Las Vegas Street Circuit: een stratencircuit dat de coureurs deels over de beroemde strip in de gokstad stuurt. Er wordt enorm veel geld geïnvesteerd om dit alles mogelijk te maken. Alleen al het paddockgebouw kost een duizelingwekkend bedrag van 480 miljoen dollar om te realiseren. Het zogenoemde Paddock Building krijgt meerdere verdiepingen, heeft de lengte van drie American Football-velden en is gelegen vlak bij de Strip, achter het resort Planet Hollywood.

Artikel gaat verder onder video

Paddock Las Vegas

De paddock is een niet weg te denken term uit de autosport en wordt gebruikt om het gebied aan te duiden waar de garages en hospitality's van de teams staan, en waar de coureurs zich vaak moeten melden voor de mediaverplichtingen. In Las Vegas kent het woord paddock echter een hele andere lading. Op 1 oktober 2017 opende Stephen Paddock het vuur op een groep van ruim twintigduizend concertgangers tijdens het Havest Festival.

Zestig bezoekers kwamen hierbij om het leven, en ruim 870 bezoekers raakten gewond. Het verschrikkelijke incident is de dodelijkste schietpartij door één schutter uit de geschiedenis van de Verenigde Staten. Afgevaardigden van de Formule 1 zijn hier inmiddels op gewezen en er wordt nagedacht over een andere benaming, zo melden verschillende Amerikaanse nieuwsplatformen.