Dit is waar en wanneer Verstappen het kampioenschap van 2023 kan veiligstellen

Vincent Bruins

Dinsdag 5 september 2023 11:15 - Laatste update: 11:45

Max Verstappen heeft een ruime voorsprong in het kampioenschap na een tot nu toe briljant seizoen. Hij heeft maar liefst twaalf overwinningen, waarvan een recordbrekende tien op een rij, en twee tweede plaatsen achter zijn naam staan na veertien Grands Prix. Maar waar en wanneer zou de Red Bull-coureur zijn derde wereldtitel veilig kunnen stellen?

Mathematisch gezien zijn er nog vier titelkandidaten in 2023. Naast Verstappen zijn dat Sergio Pérez, Fernando Alonso en Lewis Hamilton. Als Verstappen in de resterende acht Grands Prix tenminste 32 punten scoort, dan maakt Hamilton geen kans meer. Alonso zal geen kanshebber meer zijn, als Verstappen tenminste 38 punten scoort. De twee veteranen zouden dan ook bijna alle races moeten winnen om de Nederlander nog te kunnen verslaan en in een seizoen waarin Red Bull zo domineert, is dat natuurlijk niet realistisch. Verstappen zou ook veel pech moeten hebben om zijn voorsprong van 145 punten op Pérez te kunnen vergooien.

Grand Prix van Japan

De volgende Grand Prix die op de planning staat, is die van Singapore. Deze race zal over twee weken verreden worden. Daar kan Verstappen nog niet zijn derde kampioenschap pakken. Stel dat hij wint en de snelste ronde pakt, dan komt hij uit op 390 punten. Als Pérez uitvalt of buiten de top tien finisht, blijft hij steken op 219 punten. Het gat na Singapore zou dan 171 punten zijn, maar er zijn in de laatste zeven weekenden nog 206 punten te verdienen. Een week na Singapore vertrekt het Formule 1-circus naar Japan. Daar kan Verstappen wél de wereldtitel veiligstellen, net als vorig jaar. Maar dan moet hij na de race op Suzuka een voorsprong hebben van 180 punten. Dat betekent dat als Verstappen in Singapore en Japan wint met de snelste ronde, Pérez slechts 18 punten in totaal mag verdienen in de twee races. Een tweede finishpositie van Pérez in Singapore óf Japan is dus al genoeg om de titelstrijd verder te laten gaan in Qatar.

Grand Prix van Qatar

De Grand Prix van Qatar zal op 8 oktober voor de tweede keer worden verreden op Losail International Circuit. Het is het meest realistische scenario dat Verstappen hier zijn derde kampioenschap zal binnenslepen. Als de Nederlander de Grands Prix van Singapore, Japan en Qatar op zijn naam schrijft en Pérez wordt in deze drie races alleen maar tweede, dan wordt Verstappen kampioen in het Midden-Oosterse landje als hij tenminste nog één extra puntje pakt voor een snelste ronde of door tenminste achtste te finishen in de Sprint op Losail.

Grand Prix van de Verenigde Staten

Als Pérez zolang mogelijk kanshebber wil blijven en vanaf nu dus maximale punten zou scoren door alleen maar te winnen en snelste ronden te klokken, en Verstappen wordt elke keer tweede achter zijn teamgenoot, dan zal de titelstrijd doorgaan tot en met de Grand Prix van de Verenigde Staten. Dan stelt Verstappen de titel dus veilig op Circuit of the Americas. In zo'n scenario heeft Verstappen namelijk 443 punten en Pérez 331 punten met nog 112 punten te verdienen. In het, laten we eerlijk zeggen, niet bepaald realistische scenario waarin Verstappen puntloos blijft en Pérez alleen maar wint met de snelste ronde, dan zou laatstgenoemde pas de eerste plek in de tussenstand overnemen ná de Grand Prix van Mexico.