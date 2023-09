Remy Ramjiawan

Mercedes-teambaas Toto Wolff kijkt uit naar de Grand Prix van Italië met George Russell die vanaf P4 zal gaan vertrekken. De W14 heeft op de rechte stukken flink wat last van de luchtweerstand, maar uiteindelijk kwam Russell 'slechts' vier tienden tekort op de pole position.

De 'Temple of Speed' in Italië is het strijdtoneel voor de vijftiende ronde van het wereldkampioenschap Formule 1. Met Russell op de tweede startrij heeft Mercedes perspectief op het podium in Monza. Toch zal de Brit daarvoor eerst moeten afrekenen met de Ferrari van Charles Leclerc op de derde plek en het Italiaanse team lijkt op thuisgrond de snelheid te hebben gevonden. Teamgenoot Lewis Hamilton start zondagmiddag vanaf P8.

Semi-tevreden

Tegenover de verzamelde media, waaronder GPFans, blikt Wolff 'semi-tevreden' terug op de kwalificatie. "Je kunt nog steeds veel luchtweerstand hebben en niet snel zijn op het rechte stuk en toch een goede rondetijd neerzetten. Maar over het algemeen waren we zeker te traag voor Monza, maar vorig jaar zaten we er 1,2 seconden achter", zo wijst hij naar de positieve punten. De W14 heeft het vooral lastig op lage downforce-circuits. "De auto zou overal snel moeten zijn, maar dit (Spa-Francorchamps en Bakoe red.) waren de problematische circuits voor ons, dus gezien het tijdsverschil tussen onze snelste auto en de koplopers, denk ik dat we reden hebben om semi-tevreden te zijn."

Wolff hoopt op zege Ferrari

Ferrari lijkt in Monza een extra versnelling te hebben gevonden en dat is ook Wolff opgevallen. "Het is heel interessant, want als je kijkt naar het weekend in Nederland en de high downforce-weekenden, dan zijn ze niet erg competitief. Dan kom je hier en geven ze er flink van langs en dan zetten ze Verstappen even aan het werk." Wie er uiteindelijk met de overwinning van door gaat, dat is nog even koffiedik kijken, wel hoopt Wolff op een zege van Ferrari. "Of ze dat echt kunnen vertalen naar snelheid over de hele race, dat moet nog blijken. Ik denk dat Verstappen voor mij nog steeds de favoriet is voor de race, omdat de auto over het algemeen zo goed is en hij foutloos is. Maar het zou goed zijn voor de Formule 1, als ze het hem moeilijk maken en we een Ferrari zien winnen in Monza. Als wij het niet kunnen zijn, moet het Ferrari zijn."