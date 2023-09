Sainz pakt pole in Monza, Leclerc ontmoedigt boe-geroep richting Verstappen | GPFans Recap

Kimberley Hoefnagel

Zaterdag 2 september 2023

In onze nieuwste GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het beste Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest spraakmakende onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen slechts twee minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De zaterdag stond natuurlijk volledig in het teken van de kwalificatie voor de Grand Prix van Italië. Na een spannende sessie was het Carlos Sainz die de pole positie binnen wist te slepen, voor Max Verstappen op P2 en teamgenoot Charles Leclerc op P3. George Russell en Sergio Pérez completeerden de top vijf. Tijdens de interviews na afloop van de kwalificatie kreeg Verstappen te maken met wat boe-geroep, waar Leclerc vervolgens een stokje voor stak. Daarnaast reageerden Christian Horner en Verstappen op eerdere uitspraken van Lewis Hamilton. Dit is de GPFans Recap van 2 september.

Sainz pakt pole positie voor Grand Prix van Italië

Sainz heeft op zaterdagmiddag de pole positie voor de Grand Prix van Italië veroverd. De Spanjaard begon de zaterdag uitstekend met de snelste tijd tijdens de derde vrije training, waarna hij het momentum door wist te trekken richting de kwalificatie. Verstappen kwalificeerde zich als tweede, Leclerc pakte de derde startpositie. Sainz en Leclerc konden rekenen op een hoop gejuich van de duizenden aanwezige Ferrari-fans. De samenvatting van de derde vrije training lezen? Klik hier. De samenvatting van de kwalificatie lezen? Klik hier.

Leclerc en Sainz ontlopen straf voor Grand Prix van Italië

Nadat de kwalificatie in de Formule 2 op vrijdagmiddag ontzettend chaotisch was verlopen, besloot de FIA voorafgaand aan de kwalificatie in de Formule 1 tijdelijk een nieuwe regel te introduceren. Volgens deze regel moesten de coureurs zich tussen de tweede Safety Car-lijn en de eerste Safety Car-lijn aan een maximale tijd van 1 minuut en 41 seconden houden. Als een coureur hier langer over zou doen, dan zou hij een straf riskeren. In Q1 kondigde de FIA aan dat beide Ferrari-coureurs onderzocht zouden worden, omdat zij zich hier niet aan gehouden zouden hebben. Uiteindelijk bleek een straf echter niet aan de orde. Meer lezen? Klik hier!

Horner reageert op opmerking Hamilton over teamgenoten Verstappen: "Nogal vreemd"

Naast Verstappen, heeft ook Christian Horner op de uitspraken van Hamilton gereageerd. De Red Bull-teambaas wil niets van de kritiek van de zevenvoudig wereldkampioen horen. "Hij [Hamilton] heeft verschillende teamgenoten gehad en hij heeft duidelijk altijd de overhand gehad op zijn teamgenoten", zo zei Horner tegenover Sky Sports. "Maar het gaat niet alleen om concurreren tegen teamgenoten, het gaat ook om concurreren tegen de rest van het veld", zo legt Horner uit. "Ik denk dat Max duidelijk heeft laten zien waartoe hij in staat is. En inderdaad, sommige coureurs willen misschien niet eens naast hem rijden!", zo reageert Horner, die de opmerkingen van Hamilton als 'vreemd' neerzet. Meer lezen? Klik hier!

Verstappen trekt zich niets aan van uitspraken Hamilton: 'Misschien is hij een beetje jaloers'

Hamilton liet zich eerder dit weekend kritisch uit voor de camera van Sky Sports. De voormalig wereldkampioen vertelde dat Verstappen nooit echt een sterke teamgenoot heeft gehad die het hem moeilijk heeft kunnen maken. Verstappen reageerde hier na afloop van de kwalificatie duidelijk op. "Misschien is Lewis een beetje jaloers op mijn huidige succes", zo werd de regerend wereldkampioen geciteerd door De Telegraaf. "Hij denkt mogelijk dat hij daar iets mee wint, met dat soort uitspraken, maar het maakt voor mij niets uit." Meer lezen? Klik hier!

Verstappen moet boegeroep van tifosi incasseren na kwalificatie op Monza

Verstappen werd tweede in de kwalificatie voor de Italiaanse Grand Prix op Autodromo Nazionale Monza, nadat hij een fractie tekort kwam op Sainz. De top drie van de sessie wordt naderhand altijd op het rechte stuk geïnterviewd. Toen de Nederlander aan de beurt was, was dat helaas goed te horen aan het boegeroep van de tifosi. Leclerc kon het gedrag van het thuispubliek van Ferrari niet waarderen en gebaarde dan ook dat ze hiermee op moesten houden. De Monegask leek hiermee duidelijk te maken dat hij het onsportieve gedrag niet kon accepteren. Meer lezen? Klik hier!