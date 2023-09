Sainz verslaat Verstappen in derde vrije training voor Italiaanse Grand Prix

Vincent Bruins

Carlos Sainz heeft de derde vrije training in Italië als snelste afgesloten. De Spanjaard klokte een 1:20.912 en eindigde daarmee bovenaan de tijdenlijst. Max Verstappen en Lewis Hamilton completeerden de top drie in de laatste sessie voor de kwalificatie.

De zaterdag van de Formule 1 op Autodromo Nazionale Monza werd om 12:30 uur afgetrapt met de derde vrije training na de Sprintrace van de FIA Formule 3 en de kwalificatie van de Porsche Supercup. De sessie werd verreden in droge en zonnige omstandigheden. De buitentemperatuur was 27 graden Celsius en de baan was al opgewarmd naar 40 graden Celsius. Er stond een zuidenwind van ongeveer 6 kilometer per uur.

Magnussen verrast

Verstappen ging al vroeg sneller dan wie dan ook na het klokken van een 1:21.687. Halverwege de sessie was hij een halve seconde sneller dan teamgenoot Sergio Pérez. De Haas van Kevin Magnussen verraste met de derde positie, nog geen tiende langzamer dan Pérez. Hamilton zat daar weer vlak achter op de vierde positie. Sainz was driekwart van een seconde langzamer dan Verstappen op P5. Lando Norris en Fernando Alonso zagen we op de zesde en achtste stek, respectievelijk, maar beiden reden hun beste rondetijden op de harde in plaats van de zachte band. Daartussenin zat Oscar Piastri op de zevende plek. Yuki Tsunoda liet over de boardradio weten boos te zijn op Sainz, nadat hij vond dat hij geblokkeerd werd door de Ferrari-coureur. Nico Hülkenberg klaagde dat de pitcrew van Aston Martin in de weg stond.

Verkeer

Ook in de tweede helft van de derde vrije training was verkeer een probleem. Norris reed bijna achterop de Alfa Romeo van Zhou Guanyu bij het uitkomen van Lesmo 1. "Waarom zijn mensen zo dom? Waarom kunnen ze niet in hun spiegels kijken?", zei de McLaren-coureur over de boardradio. Zijn teamgenoot Piastri maakte ondertussen een uitstapje door de grindbak in Variante della Roggia en moest een ongeplande stop maken om de vloer te laten checken. Logan Sargeant ging wijd in dezelfde chicane en een steentje brak de linkerspiegel van de Amerikaan. Valtteri Bottas vond in Variante Ascari ook de grindbak. De andere Williams van Alexander Albon schoot omhoog naar de tweede stek op de mediumband.

Sainz voor Verstappen

In de slotfase van de laatste sessie voor de kwalificatie werden de rondetijden nog flink verbeterd en uiteindelijk kwam Sainz bovenaan terecht met een 1:20.912. Hij zat daarmee slechts 0.086 seconden onder de tijd van Verstappen. Hamilton was een halve seconde langzamer op P3 voor Charles Leclerc, Fernando Alonso en George Russell. Haas maakte een prima training mee met Magnussen en Hülkenberg op P7 en P8, respectievelijk. Albon en Pérez vielen uiteindelijk terug naar de laatste twee posities in de top tien. Lance Stroll moest het doen met de elfde stek voor de AlphaTauri's van Liam Lawson en Tsunoda. De McLarens werden een teleurstellende veertiende en zeventiende.