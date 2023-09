Vincent Bruins

Zaterdag 2 september 2023 12:46

De FIA wil voorkomen dat er gevaarlijke situaties ontstaan tijdens de kwalificatie voor de Italiaanse Grand Prix die op de planning staat voor later deze zaterdag. Het ging namelijk goed fout tijdens de kwalificatie van de FIA Formule 3 gisteren.

Om zo hard mogelijk te gaan op een circuit als Autodromo Nazionale Monza is slipstreamen cruciaal. Dat betekent dat je als coureur eigenlijk niet als eerste naar buiten wil of vooraan een treintje wil rijden, omdat je dan zelf geen slipstream hebt. In het verleden hebben we wel vaker gezien dat coureurs in Q2 bleven hangen zonder rondetijd, omdat ze achteraan een treintje bleven en vervolgens te laat over start-finish kwamen en geen tijd meer hadden om een ronde te rijden. Deze tactiek werd afgelopen vrijdag ook gebruikt in de FIA Formule 3 met een crash tot gevolg. De FIA wil voorkomen dat dit ook in de Formule 1 gebeurt.

Nieuwe regel

De autosportbond heeft in aanloop naar de kwalificatie een nieuwe regel geïntroduceerd die alleen geldt voor de Italiaanse Grand Prix van dit weekend. De coureurs moeten zich houden aan een maximale tijd van 1 minuut en 41 seconden tussen de tweede Safety Car-lijn, die ongeveer 100 meter na de uitgang van de pitstraat ligt, en de eerste Safety Car-lijn. Die laatste ligt bij het bordje die de ingang van de pitstraat aangeeft. Als een coureur hier langer dan 101 seconden over doet, dan kan die bestraft worden voor onnodig langzaam rijden. Dit kan een waarschuwing of zelfs een gridstraf tot gevolg hebben. Op deze manier wil de FIA voorkomen dat coureurs bijna tot stilstand komen op de baan.