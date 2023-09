Kimberley Hoefnagel

Zaterdag 2 september 2023 17:18 - Laatste update: 17:19

Carlos Sainz en Charles Leclerc ontlopen een straf voor de Grand Prix van Italië. De Ferrari-coureurs werden gedurende de kwalificatie onderzocht omdat ze te langzaam gereden zouden hebben, maar komen er toch ongestraft vanaf.

We hebben de afgelopen jaren al vaker gezien dat de kwalificatie op de Autodromo Nazionale Monza ontzettend chaotisch kan verlopen. Dit heeft voornamelijk te maken met het feit dat de slipstream op het Italiaanse circuit van groot belang is. De coureurs willen in Monza liever niet in de vrije lucht rijden, omdat ze dan te veel tijd verliezen ten opzichte van de coureurs die wél een slipstream hebben. In het verleden hebben we wel vaker gezien dat coureurs aan het einde van de sessie geen tijd meer neer konden zetten, omdat ze achteraan een treintje reden en vervolgens te laat over start-finish kwamen om nog een ronde te rijden.

Artikel gaat verder onder video

Dit zagen we afgelopen vrijdag ook in de Formule 3, waarbij de situatie zelfs tot een crash leidde. Omdat de FIA wilde voorkomen dat deze situatie zich ook voor zou doen tijdens de kwalificatie voor de Formule 1, besloot men om dit weekend een nieuwe regel in te voeren. De coureurs moesten zich tussen de tweede Safety Car-lijn en de eerste Safety Car-lijn aan een maximale tijd van 1 minuut en 41 seconden houden. Als een coureur hier langer over zou doen, dan riskeerde hij een straf.

Straf voor Ferrari?

Tijdens Q1 ging het team van Ferrari de mist in, want zowel Leclerc als Sainz zou de maximale tijd overschreden hebben. Dit betekent dat de Scuderia een straf riskeert. Wat deze straf is, is vooralsnog niet bekend omdat het een nieuwe regel betreft. De FIA zou Ferrari een geldboete kunnen geven, een waarschuwing uit kunnen delen of de beide mannen een gridstraf kunnen geven voor de Grand Prix van Italië.

Update 17:18

Sainz kwalificeerde zich op pole, gevolgd door Max Verstappen op P2 en Leclerc op P3. De FIA besloot de spanning er na de kwalificatie niet lang in te houden, en kwam vrijwel direct na het einde van Q3 met een update over het onderzoek rondom de Ferrari-coureurs. De wedstrijdleiding liet weten dat er geen verder onderzoek nodig was en zodoende komen de heren er met de schrik vanaf. Sainz zal op zondag dus gewoon vanaf pole mogen vertrekken.