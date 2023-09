Vincent Bruins

Carlos Sainz heeft de kwalificatie in Italië als snelste afgesloten. De Spanjaard klokte een 1:20.294 en heeft daarmee pole position gepakt op Autodromo Nazionale Monza. De Ferrari-coureur zal op de voorste startrij vergezeld worden door Max Verstappen.

De zaterdag op de 'Temple of Speed' werd om 12:30 uur afgetrapt met de derde vrije training waarin Sainz ook het snelst was. Twee en een half uur na het einde van die sessie, om 16:00, begon de kwalificatie. De buitentemperatuur was 28 graden Celsius en de baantemperatuur was 39 graden Celsius. Er stond een noordwesten wind van ongeveer 5 kilometer per uur. Vanwege het bandenexperiment, de zogeheten Alternative Tyre Allocation, werd Q1 verplicht verreden op de harde compound, Q2 op de mediums en Q3 op de softs.

Teleurstelling voor Alpine

Alexander Albon ging vroeg in de eerste sessie sneller dan wie dan ook met een 1:22.123. Verstappen ging namelijk te wijd door één van de Lesmo-bochten en zijn tijd werd afgepakt. Ook Fernando Alonso overschreed de track limits. Bij het ingaan van de tweede helft van Q1 ging Verstappen naar de top van de tijdenlijst met een 1:21.573, drie tot vier tienden voor teamgenoot Sergio Pérez, de Ferrari's van Sainz en Charles Leclerc, en Alonso. Esteban Ocon ging door de grindbak bij het uitkomen van Variante Ascari en moest terug naar de pits om de vloer te laten checken. Albon, Yuki Tsunoda en Logan Sargeant verbeterden richting de top zes om een plekje in Q2 veilig te stellen. Lance Stroll had het erg moeilijk en werd laatste in Q1. Hij mocht niet door naar de volgende sessie en viel samen met Zhou Guanyu, Pierre Gasly, Ocon en Kevin Magnussen af. Het is voor het eerst dat beide Alpines niet uit Q1 komen sinds de Grand Prix van Singapore in 2016.

Frustratie bij Sargeant

Beide Ferrari-coureurs werden onderzocht voor te langzaam rijden in Q1, maar ondertussen lieten ze wel hun snelheid zien in Q2. Sainz was het snelst in de eerste helft van de sessie met een 1:20.991. Hij zat daarmee 0.044 seconden onder de tijd van Verstappen. Leclerc lag derde voor Albon en Pérez. In de slotfase verbeterde Verstappen met een 1:20.937 om wederom de snelste tijd te pakken voor Leclerc, Sainz, Pérez en Albon. Ook de Mercedessen van Lewis Hamilton en George Russell gingen door naar Q3 samen met Alonso en de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris. Logan Sargeant hoopte op een goed resultaat in de rappe Williams, maar hij verloor veel tijd door een fout in de Parabolica en bleef steken op P15. Met een flinke schreeuw uitte hij zijn frustraties via de boardradio. Ook Tsunoda, Liam Lawson, Nico Hülkenberg en Valtteri Bottas vielen af.

Sainz verslaat Verstappen

In de eerste run van de laatste kwalificatie was het een één-twee voor Ferrari met Sainz voor Leclerc. Het verschil tussen de twee Ferrari's was slechts 0.032 seconden. Verstappen kwam een tiende tekort op de twee rode bolides. Halverwege Q3 was het Russell op P4 voor Albon, Pérez, Norris, Piastri, Hamilton en Alonso. Leclerc verbeterde in de slotfase met een 1:20.361, voordat Verstappen harder ging met een 1:20.307. Echter, niemand was zo snel als Sainz. De Spanjaard klokte een 1:20.294 om pole position te pakken op Monza. Achter de top drie bleef Russell op P4 voor Pérez, Albon, Piastri, Hamilton, Norris en Alonso.