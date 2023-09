Remy Ramjiawan

Red Bull-teambaas Christian Horner vindt het wat 'vreemd' dat Lewis Hamilton zijn teamgenoten heeft vergeleken met die van Max Verstappen. De teambaas wijst daarnaast niet alleen naar de strijd met teamgenoten, want in zijn ogen heeft Verstappen zijn kwaliteiten ook laten zien tegen de rest van het veld.

De 38-jarige Hamilton heeft onlangs een krabbel onder een contractverlenging bij Mercedes gezet en lijkt de strijd met Verstappen weer op te zoeken. Op de baan maakt de W14 nog geen schijn van kans, maar naast de baan neemt Hamilton de teamgenoten van Verstappen onder de loep. Nadat hij dat heeft gedaan kan hij in gesprek met Sky Sports F1, maar één conclusie trekken: Verstappen heeft nog niet een teamgenoot gehad van het kaliber dat Hamilton naast zich heeft gehad.

Overhand op teamgenoten

Horner reageerde bij de Britse uitzendgemachtigde op de opmerking van de Mercedes-coureur. "Hij [Hamilton] heeft verschillende teamgenoten gehad en hij heeft duidelijk altijd de overhand gehad op zijn teamgenoten. Maar het gaat niet alleen om concurreren tegen teamgenoten, het gaat ook om concurreren tegen de rest van het veld", zo legt Horner uit. In de tijd dat Red Bull het nog moest afleggen tegen Mercedes, was het wel Verstappen die zo nu en dan het gevecht met de Zilverpijlen kon aangaan. "En ik denk dat Max duidelijk heeft laten zien waartoe hij in staat is. En inderdaad, sommige coureurs willen misschien niet eens naast hem rijden!", zo reageert Horner.

Hamilton VS Verstappen

Daarnaast plaatst Horner een aantal vraagtekens bij de uitspraak van de 38-jarige coureur: "Het is nogal vreemd dat Lewis dit zegt na zeven jaar dominantie!" De Brit heeft onlangs een nieuw contract ondertekend, waardoor hij nog minimaal tot en met 2025 in de Formule 1 zit, dat vindt Horner wel goed nieuws. "Maar het is positief om te zien dat hij nog een paar jaar bijtekent. Hij is duidelijk nog steeds gemotiveerd, hij is nog fit genoeg voor de uitdaging en ik weet zeker dat er de komende jaren een paar gevechten tussen hem en Max zullen plaatsvinden."